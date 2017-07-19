Her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu için bekleyiş sürüyor. 840. hafta çekilişi yapılacak olan Şans Topu'nun çekilişini bekleyen vatandaşlar, merakla "Şans Topu saat kaçta çekiliyor?" diye soruyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir... İşte detaylar!

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin ardından kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarına erişebilmektedir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekilişinin ardından Şans Topu sonuçları da ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yaparak Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

Çekilişin ardından resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte Şans Topu sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekiliş sonuçlarını bekleyen heyecanlı vatandaşlar, Şans Topu sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de öğrenebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

12 Temmuz 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 6 - 8 - 10 - 26 - 27 + 11

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 839. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 712 bin 272 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 5 bilen 23 kişi 3 bin 255 lira 95'er kuruş, 4+1 bilen 212 kişi 353 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 677 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 508 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 84 bin 492 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 23 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 205 bin 364 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 712.272,20 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 23 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.255,95 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 212 Kişi Başına Düşen İkramiye 353,80 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.677 Kişi Başına Düşen İkramiye 37,30 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.508 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 84.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,15 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.023 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,70 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 205.634 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

şans topu

MPİ

Şans Topu saat kaçta çekiliyor?

Şans Topu sonuçları