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Walmart'ın sıra dışı insanları

20 Temmuz 2017 Perşembe, 17:14:15

Market ve alışveriş merkezlerinde her an karşınıza çıkabilecek, giyim tarzları ve umursamaz tavırlarıyla en doğal halleriyle sıradaşı tipler...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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