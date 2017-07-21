HT Magazin ekinden Levent Özçelik Ege'nin incisi Göcek'i anlattı.

Hep söylerim, söyleriz... Dünyanın en güzel denizi ve eşsiz kıyıları Ege’de. Ben de birkaç haftadır işi ve tatili bir araya getirerek aşağı yukarı, içerileri, kıyıları, adaları dolaşıp duruyorum. Yeni yerler keşfederken, eski sevdiğim yerleri görüp arkadaş ve dostlarımı ziyaret ediyorum. Öyle ya arkadaş olmadan, dost, aile en önemlisi insan olmadan mekânlar eksiktir. Ege de öyle... Goethe, Toskana’yı öyle severmiş ki “Ölmek istediğim yer” dermiş. İşte benim için de Ege öyle. Göcek’te birkaç arkadaş ziyaretinde bulundum. Bolca güneş, deniz ve tabii ki meze... Sezen’in dediği gibi kalbim ‘her daim’ Ege’de kaldı...

Layla Land

Onlar ‘Layla Otel’ diyorlar ama ben gide gele buranın adını değiştirdim, bana göre Layla Land! Ev deseniz değil, otel deseniz o da değil. Hamak sanki ağacın dallarından oluşmuş, tenis masası topraktan çıkmış, ördekleri nehir getirmiş sanki. İç mimar Leyla ve Faruk Dülgar’ın çocukları Ege, And ve Melissa’yı büyüttükleri evmiş bir zamanlar burası, son yıllarda otele dönüştürmüşler. Göcek marinaya arabayla, İnlice kumsalınaysa yürüyerek 5 dakikalık mesafede.

Eğer havuz başında oturmak isterseniz, And’ın hazırladığı sabah klasik ve caz müzikleri, öğle üzeri Fransız şansonlarına, ardından da lounge müziğe dönüşüyor. Akşama doğruysa gönül ne isterse onlar çalınıyor. “Hamakta sallansam” derseniz, bahçenin diğer ucunda sonsuz sessizlikte kitabı- nıza gömülüyorsunuz. Bu arada etraftaki ördekler, horozlar ve tavuklar komşudan kaçıp geldi sanmayın, bilakis Layla Land’in ev sahipleri.

Teknesiz olmaz

Göcek ve 12 Adalar’a gidip tekne turu yapmadan olmaz. Hatta birkaç gün motor yatla takılmak bölgenin alametifarikası. Göcek’ten Marmaris hatta Yunan adalarına kadar uzanabilirsiniz. Ne market alışverişi, yiyecek, içecek ne de teknenin yakıtı. V Yatçılık 20 ila 35 metre uzunluğunda değişen motor yatlarıyla seyahat süresince ne istiyorsanız çözüyor. Bu arada Göcek ve çevresinin ideal zamanları yaz başı ve sonu. Yani mayıs ayı ve eylül sonu.

Tekne kiralamayla ilgili çok sorulan sorulara yanıtlar

1. Motor yat kiraladığınızda sizden başka misafir kalmaz.

2. Misafirler teknenin salon kısmındaki odalarda kalıyor. Kaptan ve servis ekibi motorun bulunduğu ayrı girişli diğer tarafta kalıyor.

3. Gece rahat uyursunuz. Teknelerin yanaştığı koylar son derece korunaklıdır. Dolayısıyla dalgadan ve rüzgârdan etkilenmiyor.

4. Her kamaranın ayrı banyosu ve tuvaleti var. Göcek’te hiçbir tekne atık sularını denize bırakamaz. Atıklar, tekne zemininde bulunan depolarda toplanır ve seyahat sonunda Turmepa araçları tarafından alınır.

5. Teknede 3 gecelik paket fiyatlar 6.500 Euro’dan başlıyor, 10.000 Euro’ya kadar çıkabiliyor. 8 kişi kalınabiliyor. Dolayısıyla eğer 8 kişi kalıyorsanız neredeyse otel fiyatına denk geliyor. İnternet ve Wi-Fi var.

Özel plaja sahip otel

D-Resort Göcek, özel plaja sahip bir otel. Gün batımında Q Lounge iyi fikir. Zuma’nın mimari ekibi tarafından tasarlanan çağdaş Japon mutfağından örnekleri tadarken, Göcek’in kızıldan maviye dönen gökyüzünün tadını çıkarın. Bu arada bugün Can Hatipoğlu çalıyor. Hatipoğlu, ayrıca 11 ve 25 Ağustos’ta da DJ setinin başında olacak.

Kleopatra ve Tersane Adası

Anlatılana göre Kleopatra buraya geldiği zamanlarda yıkanmak için bir hamam yaptırmış. Hatta bu hamamın kalıntıları bulunduğu için Hamam Adası olarak da biliniyor bu koy. Bunun dışında Mısırlı askerlerin Kleopatra’yı korumak için yaptıkları büyük duvar ve hamamın kalıntıları görülebiliyor. Adada bulunan restoranın mezeleri ve zeytinyağı ünlü. Tersane Adası’nda iskeledeki restoranın etrafını gezerseniz, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tarlaların arasında tavuklar, inekler, ne ararsanız var.