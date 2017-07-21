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Son yıllarda çıplaklığa yer vermeyerek imajını değiştiren Pirelli Takvimi bu sene de ters köşe yaptı. Geçen yıl dünyanın en ünlü kadın oyuncularını bir araya getiren Pirelli takvimi bu sene ırkçılığın önüne geçmek için siyahi ünlülerle çalıştı.