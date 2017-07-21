Son yıllarda çıplaklığa yer vermeyerek imajını değiştiren Pirelli Takvimi bu sene de ters köşe yaptı. Geçen yıl dünyanın en ünlü kadın oyuncularını bir araya getiren Pirelli takvimi bu sene ırkçılığın önüne geçmek için siyahi ünlülerle çalıştı.
Tim Walker’ın hazırladığı 2018 Pirelli takviminde yer alan tüm isimler siyahi ünlülerden oluştu.
2018 Pirelli Takvimi'nde Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Rupal, Lupita Nyong'o, Sean "Diddy" Combs, Djimon Hounsou, Duckie Thot, Slick Woods ve Adwoa Aboah gibi ünlü siyahi isimler yer aldı.
Pirelli Takvimi 30 yıl aradan sonra ilk defa sayısında tekrar siyahi bir kadroya yer verdi. 2018 yılın çekim teması "Alice Harikalar Diyarı" oldu. Ünlülerin styling’ini ise Edward Enninful yaptı.
İşte takvimden ilk kareler...