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2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı

21 Temmuz 2017 Cuma, 14:59:58 HABERTURK.COM

2018 Pirelli Takvimi ırkçılığa dikkat çekmek için siyahi ünlüleri ağırlıyor

  • 1 2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı
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    Son yıllarda çıplaklığa yer vermeyerek imajını değiştiren Pirelli Takvimi bu sene de ters köşe yaptı. Geçen yıl dünyanın en ünlü kadın oyuncularını bir araya getiren Pirelli takvimi bu sene ırkçılığın önüne geçmek için siyahi ünlülerle çalıştı.

  • 2 2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı
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    Tim Walker’ın hazırladığı 2018 Pirelli takviminde yer alan tüm isimler siyahi ünlülerden oluştu.

  • 3 2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı
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    2018 Pirelli Takvimi'nde Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Rupal, Lupita Nyong'o, Sean "Diddy" Combs, Djimon Hounsou, Duckie Thot, Slick Woods ve Adwoa Aboah gibi ünlü siyahi isimler yer aldı.

  • 4 2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı
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    Pirelli Takvimi 30 yıl aradan sonra ilk defa sayısında tekrar siyahi bir kadroya yer verdi. 2018 yılın çekim teması "Alice Harikalar Diyarı" oldu. Ünlülerin styling’ini ise Edward Enninful yaptı.

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  • 5 2018 Pirelli Takvimi'nde siyahi ünlüler yer aldı
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    İşte takvimden ilk kareler...

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