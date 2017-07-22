Gastronomi savaşları!

HT Cumartesi ekinden Nur Toprakoğlu 21-24 Eylül arasında gerçekleşecek Gastronomi 2017 hakkında bir röportaj gerçekleştirdi.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı ve Uluslararası Gastronomist 2017’nin sözcüsü Zeynep Kakınç’la konuştuk.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, 21-24 Eylül arasında İstanbul’daki önemli tarihi mekânlarda düzenlenecek Uluslararası Gastronomist 2017’nin sözcüsü. Kakınç, gastronominin dünyada yıldızı giderek yükselen bir trend olduğunu, bu anlamda zengin coğrafyamızın, ürünlerimizin, nimetlerimizin tanıtılması ve anlatılması gerektiğini, kültürel anlamda gelenekseli ve yereli destekleyen bu tür etkinlerin ülkemizin tanıtımı için de çok önemli olduğunu söylüyor.

Gastronomist nasıl bir etkinlik?

Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlarla temsil edileceği, konuk ülkelerden geleneksel reçete sunumları, sokak lezzetleri, Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan sunumlar, tadım atölyeleri ve paneller ile dünyanın geleneksel mutfaklarını da İstanbul’a taşıyacak bir etkinlik. Konuk ülkelerle birlikte ev sahibi Türkiye, etkinlik süresince geleneksel mutfağından örnekleri ve sokak lezzetlerini Sultanahmet Meydanı’nda müzik ve dans gösterileri eşliğinde sunacak.

Geleneksel ve yerel mutfakların yaşatılması neden bu kadar önemli?

Dünya, yerel mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü, zengin, basit ama çok değerli mutfak kültürünü yeniden hatırladı. Avangart mutfağın klasikleşmiş isimleri yerine geleneksel mutfağın gerçek temsilcilerini ağırlayacak bir kültürler buluşması aslında. Yerel mutfak bağlamında dünyada yıldızı parlayan, her biri birbirinden farklı özellikler gösteren konuk ülkelere odaklanacak. “Dünya yerele dönüyor” mottosunun karşılığını gözler önüne serecek.

‘5 KITAYA ÇAĞRI YAPILDI’

Kaç ülke ve şef katılacak?

İspanya, Japonya, İtalya gibi ülkelerle beraber 5 kıtadaki farklı ülkelere çağrı yapıldı. Gastronomist kültürler motifi üzerinden işlenecek geleneksel bir mutfak organizasyonu olduğundan çağrı yapılan ülkelerin geleneksel mutfaklarını yansıtan şefler İstanbul’a konuk olacak.

Bu gibi etkinliklerin Türk mutfağının yaşatılması açısından önemi nedir?

Pişirme yöntemleri ve malzeme çeşitliliğiyle coğrafyamızın gastronomik zenginliği dünyada eşi zor bulunacak cinsten. Gastronominin ülkemizin ekonomik açıdan kazanç sağlayan en önemli sektörlerden biri haline dönüşebilmesi için yerel değerlerimiz yozlaşmadan öne çıkarılmalı, mevcut geleneksel mutfak bilgimiz özü korunarak dünyaya tanıtılmalı. Bu zenginliklerin dünya gastronomi camiasıyla turizmin gözbebeği bir lokasyonda buluşması önemli bir fırsat.

Türk mutfağının yaşatılması ve tanıtılması için ne tür çalışmalar yapılması gerekiyor?

Bugün dünya gastronomisindeki en önemli trend yerel, sürdürülebilir, ekolojik değerlere saygılı üretilmiş, etik ve nefaseti üst seviyede gıdalar. Aslında mantık basit: Malzemeniz kaliteli ve “gerçek” olmazsa, ne yaparsanız yapın, sunduğunuz yemek lezzetli olmaz, yapaylıktan kurtulamaz. Ülkemiz kadim Anadolu coğrafyasının binlerce yıla dayanan gıda kültürüne ve bilgeliğine sahip. Sadece peynir, yoğurt ve tarhanamız bile dünyanın yıldız gastronomi ürünleri olabilir.

Kimler katılacak?

Uluslararası Gastronomist 2017 kapsamında 4 gün boyunca Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı 2. Avlu’da uluslararası şefler gastro şovlar yapacak. Ülkemizin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan, yabancı şeflerle et şovu sergileyecek. Yeni nesil ulusal şeflerden Hazer Amani ve siyez buğdayı üzerine çalışan Mustafa Afacan bir sunum yapacak. Aya İrini’de Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde geleneksel mutfaklarla ilgili paneller düzenlenecek. Gazeteci ve yemek araş- tırmacısı Nedim Atilla moderatörlüğündeki panellerde geleneksel mutfaklar ve turizm alanında kabul görmüş yetkin isimler yer alacak. Dünyanın önemli gastronomi yazarı ve kanaat önderlerinden, Greg Malouf, Maria Jose Sevilla, Alica Rios ve Jean Dusaussoy da olacak.