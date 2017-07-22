HT Cumartesi ekinden Mete Aker, Samsung Mavi Kulaçlar Yüzme Takımı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Geçen yıl “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda bu yıl 2 bin 200 kişi Asya’dan Avrupa’ya yüzerek geçecek. Yarışa harıl harıl hazırlanan Samsung Mavi Kulaçlar Yüzme Takımı’nın antrenmanlarına katıldık.

Yarın İstanbul Boğazı’nda yüzlerce kişi karşı kıtaya rakiplerinden önce geçmek için kıyasıya yarışacak. O yarışacak sporcu ekiplerden biri de Samsung Mavi Kulaçlar Yüzme Takımı. Bu yıl 10 yüzücüsüyle yer alacak. Onlar tam 1818 kişi arasından seçilmiş... Üstelik bu 10 kişinin asıl mesleği, bırakın yüzücü olmayı sporcu bile değil. Kimisi satış müdürü, kimisi de tahsilatçı... Ancak epey hırslılar. Haftada 2 antrenman yapıyorlar ama ciddi bir tempoyla yarışa hazırlanıyorlar. Bir antrenmanlarına katıldım. Yanlarına gittiğimde Boğaz’ın sularına alışmak için denize girmişlerdi. Antrenmandan sonra 3 yarışçıyla konuştum. Bana çalışmalarını ve heyecanlarını anlattılar.

‘KIZIMLA BOĞAZ’I YÜZEREK GEÇMEK İSTİYORUM’

Ferdi Haliloğlu (Bölge müdür yardımcısı)

Nasıl başladınız?

2013’te başladım. Daha öncesinde herkes kadar yüzen biriydim. Eski şirketimden bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine videolarla kendim çalışmaya başladım. Samsung’da bir yüzme takımı kurulacaktı ve benim de hedeflerim arasında İstanbul Boğazı’nda yüzmek yer alıyordu. Seçmeler yapıldı. Sondan giren kişilerden biriyim. Çok yol kat ettim. Şimdi en önde tempocu olarak çıkıyorum. Başladığımız sene bir şanssızlık vardı. Normalde İstanbul’da yüzeni destekleyen bir akıntı var. Dereceler daha iyi çıkıyor. İlk yıl akıntı yoktu. 1 saatte bitecek olan yarış, 1 saat 39 dakikada bitti. Bu yıl 1 saatin altına düşmeyi hedefliyoruz.

Çevrenizdekilerin tepkileri nasıl?

Alıştılar. Başta Boğaz’ı geçebileceğime inanmıyorlardı. “Geçeceğim” dediğimde güldüler. 7 yaşında bir kızım var. Benim gibi yüzüyor. Teşvik etmek adına, “7-8 yıl sonra beraber Boğaz’ı yüzerek geçeceğiz” diyoruz. O da arkadaşlarına anlatıyor okula gittiğinde.

‘2 BİN KİŞİ BOĞAZ’DA’

Çiğdem Aksu (Kurumsal ekranlar satış müdürü)

Yüzme hikâyeniz nasıl başladı?

Tam bir su insanıyım. İlk dalış kulübünde başladım. Geçen yıl yüzme kulübüne katıldım. İstanbul gibi bir kentin ortasında 2 bin kişi Boğaz’a atlamak... Hiç tanımadığımız insanlar. Sudan çıktığımızda büyük bir paylaşım yapmış oluyoruz. Sabah tekneye atlayıp mayolarla karşıya geçmek bile çok acayip. Adrenalin... Bu havalı bir deneyim.

Süreç nasıl gerçekleşiyor?

800 metre elemeleri var. O elemeleri geçince gerisi denize hazırlanmak oluyor. Marmara Denizi’nin çok farklı bir tadı ve dokusu var. Bu yüzden antrenmanlar faydalı oluyor. Yüzmeden önceki hafta sonu da bir organizasyonla tekneyle çıkıp hangi rotada yüzeceğimizle ilgili eğitim oluyor.

Dostlarınız nasıl tepkiler veriyor?

Ben ekipte yarışa katılan ilk kadınım. Ben tamamladıktan sonra, kadın arkadaşlarım “Aa Çiğdem yapıyorsa biz de yaparız” dediler. Ben sporcu değilim. 1 senelik antrenmanla oldu.

‘MÜTHİŞ BİR DENEYİM’

Kyungmin Cho (Satış destek grubu direktörü)

Beklentileriniz neler?

2014’te yarışı izlediğimde “Ben de burada olmalıyım” demiştim. Bu 3’üncü seferim. Her yıl bitirebilmek en büyük hedefim oluyor. Aslında yarışın süresi ve başarı dereceleri o kadar da önemli değil. Her sene katılabilmek en büyük amacım diyebilirim. Haftada 2 kez arkadaşlarımla antrenman yapıyoruz. Antrenmanda kendime odaklanıyorum. İlk katıldığımızda herkes çok heyecanlıydı. Yine aklımda sadece yarışı bitirebilmek vardı. Çok güzel bir hatıraydı. Sorunsuz bitirmiştik. 1 yıl hazırlanıp bu şekilde bitirebilince herkes için iyi bir hatıra oluyor.

Yarışlara devam edecek misiniz?

İstiyorum. Koreli bir çalışan olarak yarışa katılan tek kişiyim. Bir yanda Asya, bir yanda Avrupa kıtası ve köprü. Müthiş bir deneyim.

‘DERECE BEKLİYORUZ’

Antrenör Hasan Emre Musluoğlu

Çalışmalar nasıl gidiyor?

Haftanın 2 günü 1.5 saatlik bir antrenman tempomuz var. Hepimiz hazırız. Boğaz’a adaptasyon için antrenman da yaptık. Çok fazla akıntı yoktu. Gün içinde bile akıntının yönü ve kuvveti çok değişkenlik gösterebiliyor.

Takıma katılma süreciniz nasıl gelişti?

Bu yarışı 5 kere kazandıktan sonra antrenörlüğe başladım. İlk takımım Samsung Mavi Kulaçlar oldu 2014’te.

Takımın hedefi ne?

Herkesin yarışı bitirebilmesi. Yarışı bitirebilmek başlı başına bir iş. Bu yıl tecrübeli isimlerden derece bekliyoruz.

-Bugün dünyaca ünlü iki yüzücü Lexie Kelly ve Doug Woodring ve eski birinciler 14.00’te “All Star Yüzme Gösterisi” konseptinde yer alacak.