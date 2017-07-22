‘Golf zengin sporu değil; kayaktan ucuz’

HT Cumartesi'de Sema Ereren, golf sporu üzerine Ali Şahin ile röportaj yaptı.

Yeşilin her tonunun içinde, kuş cıvıltıları arasında ılık bir havada spor yapmak herkesin hayali... İşte bu hayalin adresi Antalya. Her yıl binlerce kişi Belek’e golf oynamak için akın ederken, bu Türkiye’yi de en yüksek golf turistine sahip 4’üncü ülke yapıyor. Zira Avrupa’nın en iyi sahaları burada ve dünyanın hiçbir yerinde birbirine yakın bu kadar yüksek kalitede saha yok. Maxx Royal, Kaya Palazzo, Cornelia... Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü Ali Şahin ile ‘zengin sporu’ olarak bilinen golfü konuştuk.

En başa dönelim. Türkiye’de ilk golf sahası ne zaman açıldı?

İlk golf sahası 1895’te kurulan İstanbul Golf Kulübü. Önce belli bir zümreye hitap ediyordu. Üyelik sistemi vardı. Antalya’dakilerse turistik amaçlı yapıldı.

Türkiye’de golf turizminin seyrini nasıl değerlendirirsiniz?

2013’te ciddi bir noktaya ulaşmıştı, sonra sıkıntılar oldu. Yaklaşık yüzde 20’lik kayıp var. Umarım kayıpları geri kazanırız. Aslında oyuncu sayısının çok olması iyi değil. Sahadaki rahatlık kayboluyor ve oyun yavaşlıyor.

Dünyayla kıyaslarsak ülkemizde golfe ilgi nasıl?

Nüfusumuzun çok azı golfe ilgi duyuyor. Halbuki bu oyunun tarihi Avrupa’da 1600’lere dek dayanır. Ana vatanı İskoçya ve İngiltere. O zamandan beri özellikle sanayileşme, savaşların bitmesi ve insanların barış ortamında yaşamaya başlamasından sonra hızla yaygınlaştı. Türkiye’de son yıllardaki yatırımlarla Türk insanı golfe aşina oldu. Akabinde Türkiye’de düzenlenen uluslararası turnuvaların medyada yer almasıyla bu bilinirlik arttı. Ama katılım anlamında hâlâ çok yavaş ilerliyoruz. En büyük nedeni bizdeki golf sahalarının nüfusa oranla çok düşük olması ve mevcut sahaların da yüzde 90’ının ‘resort golf’ dediğimiz turist golfçüleri ağırlaması. Dolayısıyla halkın bu sporla buluşması zor.

“Golf zengin sporu” anlayışı yavaş yavaş kırılıyor mu?

Zenginlikle değil de vakitle alakalı bence. Malzemeleri kayaktan ucuz, uygun üyelikler var. Belediyelerin sahaları var ki Samsun buna güzel bir örnek.

Yaygınlaşması nasıl sağlanabilir?

‘Public saha’ dediğimiz, yani halkın kullanımı için tasarlanmış az önce de söz ettiğim sahaların yapılması gerek. Bunlar belediyeler öncülüğünde yapılabilir veya Spor Bakanlığı’nın bir projesi belediyelerle ortak yapılabilir. Burada amaç şehirde yaşam alanlarına yakın, saha veya en azından golf öğrenilebilecek antrenman alanları yapıp sporseverleri golfle tanıştırmak.

‘İMKÂNSIZ DİYE BİR ŞEY YOK, HERKES OYNAYABİLİR’

Ne kadar sürelik bir eğitimin ardından golf oynamaya başlayabiliriz?

Tamamen kişiye bağlı. Yaşınızdan spora yatkınlığınıza, adaptasyonunuza kadar birçok hususla alakalı. İmkânsız diye bir şey yok, herkes oynayabilir ama öğrenme süreci farklı olabiliyor. 30 saat de alabilir, daha fazla da. Sabır şart.

Golf için kondisyon şart mı?

18 delikli bir oyun 4 saatten fazla sürüyor. Bu mesafeyi araçla gidersiniz ya da yürürsünüz. Dolayısıyla kondisyon anlamında geniş bir skalası olduğu doğru. Ancak öğrenme safhasında atletik bir yapıya sahip olmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Dışarıdan bakınca çok durağan gibi ama belirli bir seviyeye çıktıktan sonra iş dinamik bir hal alıyor. İnsan kendiyle ve doğayla mücadele ediyor. Ama bu ciddi bir terapi.

Golfseverler en çok hangi ülkelerden geliyor?

Yüzde 50’si İngiltere’den, yüzde 35’i Almanya’dan ve yüzde 15’i diğer Avrupa ülkelerinden geliyor.

Bir İngiliz golfçü bana “Türkiye’de neredeyse 12 ay golf oynayabiliyoruz” demişti. Ülkemizin iklimi golf için çok avantajlı değil mi?

365 gün golf oynayabiliyorsunuz. Akdeniz iklim kuşağı golf için çok elverişli. Bir de ülkemizin sahaları kaliteli ve iyi bir hizmet sunuyor.

Sizinki bir imza saha. Ne demek imza saha?

Dünya üzerinde bir döneme başarılarıyla hükmetmiş profesyonel golfçüler, profesyonel hayatı bıraktıktan sonra bu işin başka bir safhası olan golf sahası dizayn etme işine yönelir. Ve bu profesyonel golfçülerin çizdiği sahalara imza saha denir. Bünyemizde bulunan 27 delikli bir golf sahamız da 90’ların ortasından 2000’lerin ortasına kadar 96 hafta boyunca dünyanın bir numarası olarak kaldı ve o döneme ismini yazdırmış ve başarılarından dolayı İngiltere Kraliçesi tarafından ‘Sir’ unvanı almış olan Nick Faldo tarafından tasarlandı. Türkiye’deki ilk imzalı golf sahası...

İmza sahaların avantajı ne?

Sahanızda oynamak isteyen sporcuların neyle karşılaşabilecekleri adına referans. Çünkü sahalar belirli bir karakteristik özelliğe sahip oluyor. Elbette maliyeti artırıyor ama ismi ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Sahamızda her yıl 13 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Rahmetli Mustafa Koç da sahamıza çok sık gelirdi.