Gündüzler Masai Mara, geceler Osmangazi Mahallesi

Hayvanat bahçelerinde bebek zebralara, ürkütücü timsahlara, dev gergedanlara, aslanlara, kaplanlara ilgi çoktur. Bakıcılarıysa hep ihmal edilir. Oysa o hayvanları ailelerinden fazla gören, mesai saatlerinde Tanzanya’da, Kenya’da gibi çalışıp akşamları sokağına, mahallesine, köyüne dönerek normal hayata devam eden bu insanların durumu çok acayip değil mi? Aslanına el sallayıp bakkalda, kasapta alışverişini yapan, kahvede arkadaşlarıyla laflayan bir adam düşünün! Mesela kız istemeye gitse, kayınpeder sorsa ne işle iştigal ettiğini... “Aslan terbiyecisiyim efendim!”

Batu’ya âşık oldum. Şimdiye kadar başbaşa ancak yarım saat geçirebildik. Kaslı omuzlarına dokunmayı çok istedim, cesaret edemedim. Ama uzun uzun bakıştık. Onun da bana karşı boş olmadığını düşünmüştüm. Meğer beni öldürmek için hipnotize etmeye çalışıyormuş. İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki kafesinde, Batu isimli aslanın asıl niyetini bakıcısı İlker Dicle’nin uyarısıyla öğrendiğimde, neyse ki bu ilişkiyi bitirmek için hâlâ vakit geç değildi! Pek çok belgesel meraklısı gibi, Batu da benim hatalarımdan biriydi. İzmir Çiğli’deki köyünden gelip her gün 9 saatini vahşi hayvanlarla geçiren, akşamları da çocuklarının yahut vakit kalırsa köy kahvesinde vahşi bir pişpirik masasında arkadaşlarının hayvanlarla ilgili merakını gideren İlker Dicle ve diğer bakıcıların hikâyesi, hayvanlardan çok daha ilginçti...

Hasılı, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ile İzmir Doğal Yaşam Merkezi’ne, bu kez bakıcı belgeseli için gittik. Tam da hayal ettiğimiz gibi müthiş hikâyelerle karşılaştık.

Farklı kıtalardan gelen yırtıcı hayvanlara bakan bakıcılar, onların yemeklerinden, bakımlarından, tuvaletlerinden sorumlu. Ailelerinden, çocuklarından fazla gördükleri sırtlan, ayı, timsah, gergedan, yılan, kaplan, fil gibi hayvanlarla tehlikeli bir mesaileri var. Mesela dünyada hayvanat bahçelerinde her yıl 3-4 fil bakıcısı hayatını kaybediyor. ABD’deki hayvanat bahçelerinde ölümlerin incelendiği 4 yıllık bir çalışmaya göre kafesteki kaplanlar, sokaktaki köpeklerden 500 kat daha tehlikeli. Mesele sadece bakıcıların kendilerine dair endişeleri değil. Her an yaşadıkları “Ya aslanın kapısı açık kaldıysa” korkusu da var.

60 dönümlük bir alanda kurulu Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi & Botanik Parkı, 400 türde 800 egzotik bitkinin bulunduğu bir botanik park içinde. 287 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanların aylık yemek tüketimi, 5 ton kırmızı et, 2 buçuk ton balık, 2 buçuk ton beyaz et, 3 tona yakın arpa, buğday ve yonca. Günde 800 kilo meyve, sebze tüketiliyor

‘YUMOŞ HOŞ GELDİN’

Erman Mete, ayı bakıcısı. Rakun, tilki ve sırtlanlarla da ilgileniyor. Darıca Osmangazi Mahallesi’nde yaşıyor. Her sabah 08.30’da, evine 100 metre mesafedeki Darıca Hayvanat Bahçesi’nde işbaşı yapıyor. Önce ayıların yemeklerini yiyip yemediklerine, keyiflerinin yerinde olup olmadığına bakıyor. Sorumlu olduğu ayılardan Yumoş 22, Yumak ise 12 yaşında; 30-35 yıllık ortalama ömürleri olduğu düşünülürse daha genç sayılırlar. 7 yıldır bu işi yapan Mete, daha önce hiç hayvan beslememiş. Baktığı hayvanlar onu sesinden tanıyor. Bu ilgi Mete’nin hoşuna gidiyor. “Elimde yiyeceklerle geldiğimde beni hemen tanırlar. Hayvanlarla iletişim kurmayı burada öğrendim. İşimi seviyorum” diyor. Ayıları yumurta, ceviz, bal, reçelli ekmek, kavun ve karpuzla besliyor. Yemek, temizlik derken 17.30 gibi işten çıkıyor. Arkadaşlarıyla buluştuğu Diyarbakırlılar Derneği’ne gittiğinde şenlik başlıyor. Kapıdan girdiği an çoğu esnaf, tesisatçı, işçi olan arkadaşları “Yer açın, Ayıcık geldi”, “Yumoş hoş geldin” diye karşılıyor onu. Mete, “Arkadaşlarımın bana takılmasına da alıştım artık” diyor. İstanbul’da dolmuşçuların Mardinli, balıkçıların Erzincanlı olması gibi, Darıca Hayvanat Bahçesi’ndeki bakıcıların da çoğu Diyarbakırlı.

‘BEEY BEY, BİR GÜN BUNLAR SENİ YİYECEK’

Neşat Aydın ise 26 yıldır Darıca’da. 17 yaşında çalışıp ailesine para göndermek için Diyarbakır’dan İstanbul’a gelmiş. İlkokul mezunu. Asıl işi fırıncılık. Ondan önce işe başlayan amcası vasıtasıyla Darıca Hayvanat Bahçesi’ne girmiş. Küçükken herkes gibi tavuk, koyun görmüş ama buradaki hayvanlar o vakit sadece belgesellerde... Bütün bakıcılar gibi önce kuş bölümünde başlamış. Sonra yılanlar, kertenkeleler ve sonra timsahlar... “Rahat olmazsanız bu işi yapamazsınız. Heyecanlanırsam kan dolaşımım artar ve hayvan benim korktuğumu hissedip saldırabilir” diyor. Baktığı 4 timsah var. Onların havuzuna terlikleriyle giriyor. Bazen temizlik yaparken kızıp “Ben sizin yerinizi temizliyorum, neden tıslıyorsunuz?” diye söylendiğini de ekliyor. Aydın’ın eşi Meryem Hanım timsahlardan ürktüğü için “Bir gün seni yiyecek bunlar” diye sızlanıyormuş. Teselli tehlikeden beter: “Sen hiç korkma, sen yemezsen onlar beni hiç yemez” diyormuş Neşet Aydın eşine cevaben. Ama izne çıktığında hayvanlar yemek yemiyor, agresifleşiyormuş. O yanlarındayken timsahların keyfineyse diyecek yok. Buradan ayrılmayı hiç düşünmüyor. 26 yıl olmuş. “Ben bu kadar yıl annem ve babamla bile kalmadım. Bu timsahlar benim ailem gibi oldu. Her zaman önce işim sonra aşım ve eşim derim” diyor.

‘BİRBİRİMİZE ÖPÜCÜK VERİRİZ’

Doğal olarak Meryem Hanım çok şikâyetçi. Ama yılanların olduğu bölüme doğru karşılaştıklarım onu daha da çileden çıkarabilir. Neşat Aydın “Bekleyin, hemen geliyorum” deyip sırtında 3 metre 35 kiloluk bir granit pitonuyla geliyor gülerek. Birbirlerine dillerini uzatıyorlar. “Biz birbirimize öyle öpücük veririz” diyor Aydın. Yenge, “Bir gün olsun beni böyle öpmedin” derse şaşırmayın!

‘ARKADAŞLAR ARASINDA FORSUM VAR’

Parktaki erkek aslan Duruk çok meşhur. Duruk’un, bakıcısı Vahit Yokuş ile arasındaki husumeti de bilmeyen yok! Dişi aslan Sinem’den hamilelik nedeniyle 3 kez ayırdığı için Duruk, Yokuş’a çok kızgın. Diğer bakıcılar, “Kokusunu alsa sinirleniyor” diyorlar. İyi de biz yanımızda Yokuş, aslanların alanına girdik! Uzaktan öfkeyle koşan Duruk, birden kafesin tellerine atlayıp arka arkaya kükremeye başladı. Vahit Yokuş’un işi tehlikeli, onunla ahbaplık da öyle... Aslan bakıcılığını uzun yol şoförlüğüne benzetiyor. “Kendinizi kurtarsanız dahi dışarıdakini kurtaramadığınızda yine siz zarar görürsünüz. Korkmazsanız rehavete kapılırsınız. Kapıyı açık unutabilir, kendinizi yedirtebilirsiniz...”

11 yıldır aslan ve kaplan bakıcılığı yapan Vahit Yokuş, işini uzun yol şoförlüğüne benzetiyor

11 yıldır bakıcılık yapan Yokuş’a göre işinin en keyifli yanı, aslanların onu ciddiye alması. Bir de bunu ziyaretçilere karşı yaptıklarında hazzı bambaşka. Evli ve iki çocuk babası Yokuş’un 11 yaşındaki kızı, “Baba bu işi bırak, kuş bölümüne geç” diyormuş. Ama Yokuş arkadaşları arasındaki forsunu seviyor. Çoğu bakıcı gibi o da Osmangazi Mahallesi’nde oturuyor. “İş dışında monoton bir hayatım var. Evde çocuklarla oynuyorum, yemek yiyip televizyon izliyorum. Aklım hep aslanlarda. Çıkmadan defalarca kontrol etsem de sürekli ‘Acaba kapı açık mı kaldı?’ diye düşünüyorum” diyor. Youtube’da dolanan aslan videoları, Yokuş’un endişelerini iyice köpürtüyor.

GERGEDAN BAKICISI OLMAK

8 buçuk yaşındaki gergedan Samir ile bakıcısı Mehmet Kaplan, bir buçuk yıldır birlikteler. Yine arkadaş vasıtasıyla işe başlayan Kaplan, bütün gün Samir’in temizliği, yemeği, havuzlarının yıkanmasıyla ilgileniyor. Çamurda oynamaya bayılan Samir’in tırnaklarının törpülenmesi için de 2 bakıcı çalışıyor. Biri dev parmaklıklardan onu sevip sakinleştirirken diğeri törpü yapıyor. Komutları İngilizce alan Samir’in Mehmet Kaplan’a en büyük sıkıntısı, kokusu. Çamurda oynamaya bayılan Samir, inanılmaz kötü kokuyor! Öğle ve akşam iş kıyafetlerini değiştirip soğuk suyla duş alıyor ancak nafile, koku geçmiyor. Eve gittiğinde de hemen soluğu banyoda alıyor. Çünkü evdekiler de kokudan şikâyetçi. Yine de Kaplan, “Onu ister istemez seviyorum. Bir şeyler paylaşıyoruz. Her ne kadar 3 tonluk bir hayvan olsa da ilgi bekliyor” diyor. 3 tonluk Samir’le ilgilenmenin bir diğer zor yanıysa günde 15 poşetlik dışkısı.

3 ton ağırlığındaki 8 buçuk yaşındaki gergedan Samir, İngiltere Edinburgh Hayvanat Bahçesi’nden gelmiş. Günde 40 kilo meyve, sebze, yonca yiyor. Armut ve elmayı seviyor. Kaldığı 3 buçuk dönümlük alanın 500 metrekaresi açık ve kauçuk havuzlu

ÇOCUKLARI LEMURLARI KISKANIYOR

Hayatında kedi, köpek, tavuk bile beslemeyen İbrahim Uysal, 6 yıldır cüce maymunlar ve lemurlarla ilgileniyor. “Bu mahallenin insanıyım, eleman aradıklarını duydum, benim de işe ihtiyacım vardı. Önce sadece iş gözüyle baktım alıştıkça benimsedim, bunlar çocuklarımız gibi oldu” diyen Uysal, işe ilk başladığında onlardan korktuğunu itiraf ediyor. Ancak hiç belli etmemiş. Şimdi hepsiyle dost... Yemek vermek için kapılarına geldiğinde meraklı gözlerle kendisini karşılayan 23 lemurla konuşuyor. Lemurlar Uysal’ın omzuna, başına çıkıp yalayarak sevgilerini gösteriyor. Ancak 2 çocuğu babalarıyla çok vakit geçiren lemurları çok kıskanıyor ve sürekli hayvanat bahçesinde olmak istiyorlar.

Fıstığa bayılan lemurlar İbrahim Uysal’ın ensesinden inmiyor

‘ONLARIN DA DUYGULARI VAR’

Kanatlılar bölümünde Rinoseros boynuzlu kuş, dikkat çekici... Elinde karpuz ve kavunla yanına girmek üzere olan bakıcısı Mesut Kaya’yı yakaladık. Elindeki meyveler o kadar güzel kokuyor ki utanmasak kuşların yemeğinden otlanacağız. Bu arada hayvanat bahçelerinde insanların yiyemeyeceği hiçbir şey hayvanlara verilmiyor. Bakıcı Kaya kuşların yemeğini bizden kurtarıp ilginç gagaları, güzel gözleriyle meşhur boynuzlu kuşların kafesine girdi. Bakıcılarını tanıyan kuşlar hemen gösteriye başladı. Tabii bu muhabbete ulaşmaları pek kolay olmamış. Bir yıl boyunca o kuşlardan, kuşlar da ondan korkmuş. Zamanla güven sorununu aşmışlar. Çevresindeki herkes onu kıskanıyor. Nedeni basit, bu kadar göz alıcı bir kuşla ilgilenmek herkesin harcı değil. Boynuzlu kuşlarla iletişim kurabilmenin de mümkün olduğunu öğrenen Kaya, “Onların duyguları var, ne hissettirirseniz karşılığını alıyorsunuz” diyor.

Erman Mete’nin sorumlu olduğu Yumoş ve Yumak, yemek saatini biliyor ve ayağa kalkarak atacağı yemekleri bekliyor

‘GÖÇ SIRASINDA MOLA VERİYORLAR’

Darıca’da, yaralanmış ya da annesi tarafından terk edilmiş hayvanlar tedavi edilip tekrar doğal yaşama bırakılıyor. Göç sırasında yorulan ya da sürüyü kaybeden leyleklerin bile buraya indiğini söyleyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi & Botanik Parkı Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın; “O bölümde tüm leyleklerin adının, yaşının, doğum tarihinin ve cinsiyetinin olduğu bir yüzük var. Bir yüzüğe sahip olmayan leyleklerin göç sırasında indiği anlaşılıyor. Günde iki öğün mezgit yiyince burayı kendi yuvası sanıyor” diyor. Hayvanat bahçesinde tek olan hayvanların eşlerini getirmeye çalışıyorlar. Getirilen hayvanların yakın akraba olmaması en önemli konu. Çünkü yetkililer hayvanların soy yapısını, genetik yapısını bozmadan sürekliliği devam ettirmek istiyorlar.

Ziyaretçilerin giremediği bölümlere girip hayvanları besledik. Aslan Batu ile aramızda sadece 2 metre ve ince teller vardı

EŞ-DOST TAVSİYESİYLE VAHŞİ HAYVAN BAKICILIĞI

Bu işleri yapmak eğlenceli gözükse de zor. Darıca’da çoğu bakıcı arkadaş tavsiyesiyle bu işe başlamış. Ama yeni başlayacaklar için yeni prosedür geçerli olacak. Bundan böyle Darıca’da bakıcılık işi için İŞKUR ile ilerlenecek. Ancak oradan kimse bulunmazsa eş-dost tavsiyesiyle iş görüşmesi yapıp şansınızı deneyebilirsiniz.

Mesut Kaya,Rinoseros boynuzlu kuşu kavun, üzüm gibi meyvelerle besliyor. Hatta elinden yemeğe bile alıştırmış

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda ise başvurular belediyeye yapılıyor. Hayvanat bahçeleri, merkezi Hollanda’da bulunan Avrupa Hayvanat Bahçeleri Akvaryumlar Birliği’ne bağlı çalışıyor. Diyelim ki siz parkınıza bir gergedan getirmek istiyorsunuz, o zaman koordinatörle yazışıyorsunuz. O da en uygun hayvanat bahçesiyle irtibata geçerek, hayvanın doğal yaşam standardına uygun barınak hazırlandığından emin olduktan sonra teslimine aracılık ediyor.

Günümüzde hiçbir hayvanat bahçesi, doğal yaşamda özgür olan bir hayvanı parka getirmiyor. Bu zaten yasak. Hayvanların doğal kas gelişimlerini sağlamak için de Avrupa Hayvanat Bahçeleri Akvaryumlar Birliği’nin belirlediği zenginleştirme programı uygulanıyor. Yani yemekleri hayvanların önüne verilmiyor da direğe asılıyor. Bulundukları alan içerisinde hareket etmelerini sağlayacak uygulamalar yapılıyor.

İbrahim Uysal, Erman Mete, Mesut Kaya, Mehmet Kaplan, Zülküf Kaçar, Gökmen Aydın, Neşat Aydın, Vahit Yokuş