Bu zamana kadar hep antrenmanlarıyla öne çıkan, kaslı formu ile adından söz ettiren Selin Nalıncı'nın hiç bilinmeyen bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Onun bu görüntüsünün ardında yumuşak kalpli bir anne var!

Biz kadınlar istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yapabilecek güce sahibiz. Selin Nalıncı'nın hayatına baktığımızda da bu dediğimi görebilirsiniz. anne olması onun fitness'a verdiği önemi azaltmamış. Henüz oğlu Kuzey, bir buçuk yaşındayken evden çalışmaya başlayan Selin'in hayatı aslında hiç de kolay olmamış. Öyle spor merkezine gideyim, saatlerce antrenman yapayım gibi bir zamanı olmadan, yoktan var ederek çalışmalarını sürdürmüş. Evde bir taraftan oğluna bakarken, diğer taraftan oğlunun uyku saatlerinde evine aldığı fitness aletleriyle çalışmaya başlamış.

Anne olduktan sonra mı fitnessla ilgilenmeye başladınız?

Anne olmadan öncede sporla iç içe bir hayatım oldu. Bale, ritmik jimnastik ve fitness hep hayatımın içerisindeydi. Ben fitness ile profesyonel anlamda ilgilenmeye oğlum, Kuzey, bir buçuk yaşındayken başladım. Yani her kadının doğum sonrası kilolarını atma zamanı, bende başka bir hal aldı. Normalde de ince yapılı bir kadınım ama doğumdan sonra kilo verdiğimde baktım eskisinden de ince olmuşum. Bu zayıflık benim hiçbir zaman hoşuma giden bir durum olmadı. Yani "ne kadar ince o kadar güzel" mantığı artık tarihe karıştı. Ben bu sporun içerisine kilo almak, ki kilo almaktan kasttım da, hacim kazanmak için girdim.





Hem annelik, hem de antrenman süreçlerini nasıl hallettiniz?

Oğlum küçükken her anne gibi çalışma hayatım sırasında tabii ki bir destek alıyordum. Bir bakıcım vardı. Bakıcısı onunla ilgilenirken ben kendimi spor yaptığım odama kapatırdım. Fırsat olmadığı için bir dönem de evden çalışıyordum ama bir taraftan Kuzey ile ilgilenmeye, öteki taraftan antrenmanlarımı aksatmamaya özen gösteriyordum. Çok yoğun ve zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim ancak, insan istediği zaman zorlukların üstesinden gelebiliyor.



'ANTRENMANLAR YETERLİ GELMEMEYE BAŞLADI'

Bir sene boyunca ben oğlumu yalnız bırakmak istemediğim için evde, kendi antrenmanlarıma devam ettim. Ama ondan sonra baktım bu yeterli gelmiyor. Vücudunuz geliştikçe, gücünüz arttıkça, yaptığınız antrenmanlar size verim sağlamamaya başlıyor ve daha fazlasını istiyorsunuz. Bu da evde belirli bir yere kadar olabiliyor, daha fazla verim almak için bu sefer daha kapsamlı çalışmam gerektiğinden dolayı spor salonuna gitmeye başladım. Kendi vücudumu geliştirmekti amaç ve bu şekilde programlı olarak çalışmalarım artmaya devam etti. Daha sonra yarışmaya karar verdim. Bunun bir sonu yok. Kendi yapınızı ve kapasitenizi keşfediyorsunuz. Bunu daha profesyonel anlamda yapabileceğinize karar veriyorsunuz.

Bu yoğun çalışma ortamına Kuzey peki nasıl tepki veriyor?

Antrenmanlarıma katılmaya çalışıyor ama şu an pek anlam veremiyor. Onun şu an spor anlayışı çok farklı, basketbol, tenis, futbol onlara göre spor... Bana bazen "anne niye o ağırlıkları kaldırıp indiriyorsun?" diye soruyor. Çocuklar tabii ki bu vücut geliştirme olayını pek anlayamıyorlar. Onlar daha çok takım sporlarına ilgili oluyorlar...

Kuzey, vücut geliştirmeye nasıl bakıyor?

Kuzey benim durumumu şöyle değerlendiriyor "annem Türkiye'nin en güçlü kadını" seçildi. O vücut geliştirmeyi güç olarak algılıyor ve şampiyon olunca da ister istemez onun gözünde öyle bir noktaya gelmiş oluyorum. Kuzey, madalyalarımı, kupalarımı gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Örneğin; okulunda bir yüzme yarışması yapılmış ve o da bir madalya kazanmış; gelip bana gösterdi ve " Anne bak, benim de madalyam var! " dedi. Anne - oğul aramızda madalya yarışması da yapıyoruz arada! O da şimdi katılabildiği kadar çok yarışmaya katılıp, kupa ve madalya kazanmaya çalışıyor. Bu anlamda ona örnek olduğumdan dolayı çok mutluyum.

Peki Kuzey'in ilerde erkekler kategorisinde yarışmasını ister misiniz?

İsterim, çok isterim hem de! Aileler bu konuda farklı görüşlere sahip olabilir. Bu sporla ilgilenen kişilerin çok sağlıklı olmadığı düşünülüyor örneğin... Vücudunuzun formunu değiştiriyorsunuz, spor yapmak sağlık için, kilo kontrolü için yapılıyor. Sağlığa zarar vermeyecek şekilde yapıldığı takdirde bu spor gayet güzel yapılabilir. Ben tabii ki oğlum Kuzey'in de bir Türkiye Şampiyonluğu olsun, ülkesini yurtdışında temsil etsin isterim.

SELİN NALINCI'NIN ÜÇÜNCÜ HAFTA HAZIRLIK SÜRECİ