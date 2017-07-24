Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
23 Temmuz 2017 Pazar, 23:15:32 | Güncelleme: 24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:10:23
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 24-30 Temmuz haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu: Bu haftabaşı yakın çevre ilişkilerinizde ve iletişim halinde olacağınız insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Hem bu alanlarınızda, hem de parasal konularda, ilişkilerinizde olayları gözünüzde büyütebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Günlük eğlenceli aktiviteler bu durumlardan çıkmanıza yardımcı olabilir. Farklı hareketler ve uygulamalar zorlukları aşmanızı sağlayacak.
2
2|36
Bu hafta Çarşamba günü itibarıyla iş hayatınızda becerilerinizi, konuşma ve görüşmelerinizi arttıracaksınız. Aynı iş ortamını paylaştığınız insanlarla iyi iletişim sayesinde anlaşmanız kolay görünüyor. İşe yaklaşımınızda farklılıklar gelişebilir, günlük yaşantınızda alışılmışın dışına çıkabilirsiniz.ine bu dönemde sağlık kontrollerinizi yaptırmak önemli olmalı, baştan aşağıya yapılacak bir check-up olası sorunlardan sizi koruyacak. Diyet, sağlık, hijyen konuşmaları önem kazanıyor.
3
3|36
Tüm bu işlerinizi 13 Ağustos a kadar tamamlamaya çalışın zira Merkür bu tarih ve sonrası bu alanlarınızda geriliyor olacak.Perşembe günü aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla olan ilişkilerinizde sabırsız ve mücadeleci tavırlarınız ön planda olabilir.
4
4|36
Spor yapıyorsanız dikkatli olun, enerjinizi yaratıcı işlerinize kullanın, insanları gereksiz tavırlarla üzmeyin. Bu Pazar yakın çevrenizle esnek, rahat ve farklı planlar içine girebilirsiniz. Yine iletişim ve bilgisayar sektöründe farklı teknikler, güzel oluşumlar karşınıza gelebilir. Haftabaşına bıraktığınız işleriniz için akşam saatlerinde hazırlanmaya çalışın.
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5
5|36
Boğa Burcu: Bu haftabaşı parasal konularda kendinizi yalnız ve mutsuz hissedebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Harcamalarınıza dikkat edin ve eşinizle konuşmalarınızda biraz daha olumlu olmaya çalışın. Aile hayatınızdaki esnek oluşumlar, rahat ifadeler sıkıntılarınızı rahatlatabilir. Her zamankinden daha farklı bir haftabaşı geçirebilirsiniz.
6
6|36
Çarşamba gününden sonra artık aşkı konuşacak ve yaşayacaksınız. Aşka bakış açınız önem kazanıyor. Bir yandan da yaratıcılık gerektiren işlerinizde önemli konuşmalar, görüşmeler, fikir alışverişleri devreye girebilir. Bu alanlar, çocuk alanları olduğu için çocuğunuzla olan iletişiminizin de artacağı bir sürece giriyorsunuz. Tüm bu alanlardaki işlerinizi 13 Ağustos a kadar tamamlamaya çalışın zira Merkür bu alanlarınızda 13 Ağustos’ta gerilemeye başlayacak.
7
7|36
Perşembe günü aile hayatınızda ateşiniz yüksek olabilir. Mücadeleci ve sabırsız tutumlarınızla etrafınızdaki insanları zorlayabilir, aile hayatınızda hareket halinde olabilirsiniz. Hırslarınızı iyi kontrol etmeye çalışın. Haftasonu özellikle Pazar günü güzel destekleriniz var, hayata esnek bakacaksınız. Bir yandan da beklenmedik gizli yardımlar, hayatınızı rahatlatabilir ve güzelleştirebilir.
8
8|36
İkizler Burcu: Bu haftabaşı ilişkilerinize dikkat edin sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Sevdiğiniz insanla aranıza bir duvar örebilirsiniz. Gerçek duygularınızdan ona bahsetmek, ona açılmak kolay olmayacak. Her tür ilişkinizde sıkıntılara açıksınız. Sosyal ilişkilerinizden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Bir yandan da arkadaşlarınızla farklı planlar içine girebilirsiniz.
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9
9|36
Çarşamba günü itibarıyla ev, aile, yuva alanlarınızda; ailenizle ilgili, gelecekle ilgili konuşmalar ve planlar devreye giriyor. Bugünlerde taşınmayı düşünebilir, taşınacağınız evi aramaya başlayabilir ya da evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Tüm bu işlerinizi 13 Ağustos’a kadar tamamlamaya çalışın zira bu tarih itibarıyla Merkür bu alanlarınızda gerilemeye başlayacak.
10
10|36
Perşembe günü, yakın çevrenizdeki insanlara karşı sabırsız ve biraz da anlayışsız davranmaya dikkat edin. İletişiminizde içinizde tuttuklarınız tavırlarınızla ortaya çıkabilir. Mücadeleci ve hırslı davranışlarınızla yanlış anlaşılabilir, ilişkilerinizi bozabilirsiniz. Bu Pazar, yapılması gereken işleriniz veya kendinizi dışarıya atma isteğiniz arasında gidip gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla farklı planlar devreye girerken, rahat tavırlarınızla hayatı keyifle algılayabilirsiniz.
11
11|36
Yengeç Burcu: Bu haftabaşı Parasal konularınız ön planda olabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İşinizi mutluluğunuza tercih etmek durumunda olmanız, işinizin ağır sorumlulukları, hayata bir parça da olsa negatif bakmanızı sağlayabilir. Maddi alanda, parasal atılımlarınız ve güzel oluşumlar, hayatı daha farklı algılamanıza sebep olacak.
12
12|36
Çarşamba günü itibarıyla daha fazla yakın çevre alanlarınıza önem vereceksiniz. Akrabalarınız ve kardeşlerinizle olan bağlantılarınızı ve iletişiminizi arttırabilirsiniz. Bir yandan da zihinsel becerileriniz daha fazla gelişecek, fikirlerinizi konuşma yoluyla, iletişim yoluyla başkalarına aktarmak ve iletmek sizin için avantajlı olacak. İletişime dayalı işlerinizi 13 Ağustos a kadar halletmeye çalışın zira bu tarihten sonra Merkür bu alanlarınızda gerilemeye başlayacak.
Perşembe günü parasal işlerinizde hırslı yapınız ön plana geçebilir. Paraya dayalı işlerinizde, sahip olduğunuz değerler alanınızda başka insanları zorlamamaya, sakin olmaya, enerjinizi iyi kullanmaya çalışmalısınız.
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13
13|36
Haftasonu kariyerinizde geri planda durduğunuz, başkalarına yardım ettiğiniz konularda güzel sonuçlar almaya ve farklı yöntemlerle hareket etmeye yatkınsınız.Yine ailevi konular ve sosyal çevrenizde güzel, esnek, rahat ilişkiler kurulabilir.
14
14|36
Aslan Burcu: Bu haftabaşı sosyal ve özel İlişkilerinizden beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Arkadaşlarınızla aranızda zorlanmalar oluşabilir. Kendinizi ilişkilerinizde ifade edemeyebilisiniz. Hayatı farklı algılama isteğiniz sizi zorlanmalardan koruyabilir. Olaylara geniş açıdan bakmak isteyecek size farklı gelen konular üzerine yoğunlaşacaksınız.
15
15|36
Çarşamba günü itibarıyla da artık daha fazla parasal konuları konuşmak, bu konularda daha fazla çözüm üretmek için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlarınız için oldukça etkili bir dönem olabilir. Bu alanda becerilerinizi arttırabilirsiniz yalnız ticari işleriniz veya yatırımlarınız varsa 13 Ağustos’a kadar tamamlamaya çalışın zira bu tarihten sonra Merkür sizin bu alanlarınızda gerileyerek sorun çıkartabilir.
16
16|36
Perşembe günü hırslı ve mücadeleci yapınızla kendinizi çok fazla zorlayabilirsiniz. Sporda ve gezilerde kendinizi çok fazla zorlamayın, kazalara, sakarlıklara davetiye çıkarmayın. İstekli yapınızdan kaynaklı olarak herşeyi hemen yapma arzunuzu yavaşlatın. Sakinlik ve anlayış size çok şey katabilir.
Pazar günü yabancılarla yapılacak işler, dış ortama bağlı gelecek planları anlamında arkadaşlarınızla güzel organizasyonlar, plan ve projeler içine girebilirsiniz. Büyük planlara ve bunları harekete geçirmeye ihtiyacınız olabilir.
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17
17|36
Başak Burcu: Bu haftabaşı ailevi ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Belki de işinizi aşkınıza, ev ve aile hayatınıza tercih edeceksiniz. Bu dönemde içinizde bir mutsuzluk, büyük bir yalnızlık hissedebilirsiniz. Kendinize ve düşünce gücünüze inanın. Aynı zamanda yapabileceklerinizi görmek, kendinize inanmak en büyük anahtarınız olabilir.
18
18|36
Çarşamba günü itibarıyla artık daha etkili bir şekilde kendinizi konuşmak, kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Plan ve projelerinizi dillendirmek, geleceğinize yönelik oluşturduğunuz bütün bu planları anlatmak, daha fazla kendinizden bahsetmek, sosyal olmak, iletişiminizi arttırmak, önemli konuşmalar ve anlaşmalar içine girmek önem kazanıyor. Tüm bu işlerinizi 13 Ağustos’a kadar tamamlamaya çalışın zira bu tarih ve sonrasında Merkür sizin burcunuzda gerileyecek.
19
19|36
Perşembe günü öfke patlamalarına açıksınız, sizin üzerinizde hakimiyet kurmak isteyenlere karşı tavırlarınız koparıcı ve sinirli olabilir. Bu süreçte kendinizin düşmanı olmayın, sakin ve planlı ilerlemeli, karşınıza gelecek olaylarda soğukkkanlı davranmalısınız.
Bu haftasonu birtakım beyin fırtınası sonucunda parasal çözümleriniz hayatınıza olumlu yansıyabilir. Kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz, yakın çevrenizdeki konuşmalar sizi harekete geçirecek, insanlardan yardım istemekten korkmayın.
20
20|36
Terazi Burcu: Sosyal çevrenizdeki hareketlilikle haftanız başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Daha az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizdeki bozulmalar sizi biraz zorlayacak. Aile hayatınızda parasal konularda bazı tatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan göreceğiniz desteklerle zorlukları aşmanız mümkün. Çevrenizle yapacağınız değişik planları bu haftabaşı devreye koyun.
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21
21|36
Çarşamba günü itibarıyla biraz geri plana çekilmek, olayları gözden geçirmek ve plan yapmak isteyeceksiniz. Bir yandan iletişimde kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymak zor olabilir. Bu dönemde arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar olabilir, dedikodunuz yapılabilir. Bu yüzden de önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya özen gösterin.
Perşembe günü sosyal ortamlarınızda organize eden yönünüzle insanlar üzerinde hakimiyet kurabilir ve bazı davranışlarınızla onları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Sinirli ve sabırsız tavırlardan kaçınmanız işiniz ve ilişkileriniz açısından önemli olabilir.
22
22|36
Haftasonunda özel hayatınızda ya da ortaklı iş yaptığınız konularda partneriniz sizi iş ilişkileriniz anlamında destekleyecek. Yine seyahat veya tatildeyseniz özel hayatınızda sevdiğiniz insanla esnek ve keyifli ilişkiler içinde olacaksınız.
23
23|36
Akrep Burcu: Bu Pazartesi, iş ve parasal ilişkileriniz bozulabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Alışverişlerinize ve para harcamalarınıza dikkat edin, hayatın sizi zorladığını düşünebilirsiniz. Bu alanda önemli işlere kalkışmayın. Kariyerinizdeki değişik oluşumlar ve hareketlilik sizi sıkıntılarınızdan kurtarabilir. İş alanlarınızda farklı birgün geçirebilirsiniz.
24
24|36
Çarşamba gününden sonra arkadaşlarınızla daha fazla iletişime geçeceksiniz. Belki de kariyerinizle ilgili kafanızdaki fikir ve planları onlarla paylaşmak, onların düşüncelerini almak, onlardan isteyeceğiniz bir yardım varsa bu talebi dile getirmek anlamında keyifli iki hafta içine giriyor olacaksınız. Davetler, organizasyonlar, aktiviteler içinde sözcü olabilirsiniz, kendinizi gösterebilirsiniz. Tüm bu işlerinizi 13 Ağustos’a kadar yapmaya çalışın zira bu tarih ve sonrasında Merkür gerilemeye başlayacak.
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25
25|36
Perşembe günü iş hayatınızda veya toplum içinde gergin, sinirli ve patlamaya hazır olabilirsiniz. Mücadeleci yönünüzle hızlı hareket etmek isteyebilir, sizin gibi olmayan veya davranmayan insanlara karşı sabırsız davranabilirsiniz. Sakin yapınızı korumaya çalışın.
Haftasonu iş hayatınızda beklediğiniz fırsatların karşınıza gelmesiyle beraber parasal yönden de güzel gelişmeler içine giriyorsunuz. İş hayatınızda yapılması gerekenler konusunda esnek ve rahat ilerleyeceksiniz. Haftabaşı için planlarınızı oluşturun.
26
26|36
Yay Burcu: Özel hayatınızda ve ortaklı iş ilişkilerinizde zorlanmalar ve sorunlar bu haftabaşı devrede olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sevilmediğinizi düşünebilirsiniz, partneriniz de aynı ilgiyi sizden bekleyebilir. Dış ortamlarda bulunmak, değişik planlar yapmak bu sıkıntılı etkileri asgariye indirebilir.
27
27|36
Çarşamba günü itibarıyla kendinizi iletişimsel olarak kariyerinizde göstermeye başlayacaksınız. İşle ilgili konuşmalar, yazışmalar yine iş hayatınızla ilgili seyahatler öne çıkabilir. İşle ilgili konularda iletişiminiz hızla artacak ve geleceğe dönük planları formüle etmenin, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenin bir şekilde yolunu bulacaksınız. Üstleriniz ve patronlarınızla konuşmak ve iletişim halinde olmak için de harekete geçebilirsiniz. Tüm bu alanlarınıza dayalı işlerinizi 13 Ağustos’a kadar yapmaya çalışın zira bu tarih ve sonrasında Merkür gerilemeye başlayacak.
28
28|36
Perşembe günü dış ortamlarda ve daha az tanıdığınız insanlarla olan işlerinizde gergin, sabırsız ve anlayışsız bir tutum sergileyebilirsiniz. Gerginliklerinizi seyahat halindeyseniz iyi kontrol edin, kazalara veya sakarlıklara açık olabilirsiniz.
Bu Pazar özel hayatınızda esnek ve farklı bakış açınızla sevdiğiniz insanla oldukça uyumlu olacaksınız. Geçmiş konu ve olayları aklınızdan çıkarmanız gerek. O zaman ilişkilerinizde daha rahat yol alacaksınız.
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29
29|36
Oğlak Burcu: Bu haftabaşı ortak parasal işleriniz devrede olurken, günlük işlerinizde veya hayatınızın akışında kendinizi yalnız hissedeceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sağlığınızla ilgili birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunlar da devrede olabilir. Hem aşk hayatınıza hem de iş yaptığınız insanlarla olan bağlantınızda biraz blokajlar, sorunlar oluşabilir. Aile hayatınız için yapacağınız harcama veya para planları farklı birgün geçirmenize neden olabilir.
30
30|36
Çarşamba gününden sonra her tür eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivitelerle uğraşmak için uygun bir zamana gireceksiniz. Konuşma ve anlaşmalar hızlanabilir. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak insanlarla olan bağlantılarınız artacak. Bu alanlardaki gelişmelerinizi, işlerinizi 13 Ağustos’a kadar yapmaya çalışın zira bu tarih ve sonrasında Merkür bu alanlarınızda sorun çıkartabilir.
31
31|36
Pazar günü evinizle ilgili yapılması gereken konu ve olaylara daha fazla odaklanacaksınız ve bunları farklı, keyifli bir şekilde yapmaktan da geri durmayacaksınız. Ailevi işler tamamlandıktan sonra sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.
32
32|36
Kova Burcu: Haftanız özel hayatınızla ilgili konularla başlarken, aile ve aşk hayatınızda bu haftabaşı desteklenmeyeceksiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kendinizi yalnız hissedecek ve kimsenin sizi anlamadığını düşüneceksiniz. Sizinle hayatı paylaşan insanlardan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Sıkıntı ve sorunlarınızı partnerinizle paylaşabilirsiniz.
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33
33|36
Çarşamba günü itibarıyla ortaklaşa parasal konularda ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Diğer kişilerle ortaklaşa girişimlerinizden elde edeceğiniz gelirler adına olumlu bir süreç. Partnerinizin finansal durumundaki gelişmeler, sizi de mutlu edecek. Kredi almak için de uygun bir dönem olabilir yalnız tüm parasal işlerinizi 13 Ağustos’a kadar tamamlamaya çalışın zira Merkür bu tarihten sonra bu alanlarınızda gerileyecek.
34
34|36
Perşembe günü özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı sabırsız etkilerle hareket etmemeye çalışın. Aynı şekilde o da size karşı savaş ilan edebilir. Mücadeleci tavırlarınızı yaratıcı alanlara yönelterek, birbirinizi çok bunaltmayın.
Bu haftasonu, yakın çevrenizle yapacağınız planlar sizi destekleyecek. Bir yandan aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla kısa tatil programları, aktiviteler, yolculuklar devreye girebilir ya da iletişim halinde olacağınız insanlarla keyifli ve bir o kadar yaratıcı zamanlar geçirebilirsiniz.
35
35|36
Balık Burcu:
Haftanız rutin işlerinizle başlarken bu haftabaşı aile hayatınızdan kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Evinizle ilgili başlattığınız bir proje varsa dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı olumsuzluklar bu haftabaşı tetiklenirken, iş alanlarınızdaki güzel gelişmeler ve farklı konuşmalar sizi rahatlatacak.
Çarşamba günü itibarıyla özel hayatınız, ikili ilişkileriniz ve ortaklı işler alanınızda daha fazla konuşmalarınızı artabilir. Bir yandan da ortaklı işlerinizde toplantılar ve görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntı ve problemler varsa bütün bunları konuşacağınız ve halledeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bunları etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Tüm bu işlerinizdeki yenilikleri ve başlangıçları 13 Ağustos’a kadar tamamlamaya çalışın, bu tarihten sonra bu alanlarınızda Merkür gerilemeye başlıyor.
36
36|36
Perşembe günü beraber çalıştığınız insanlara karşı sabırsız, gergin ve müdaheleci olabilirsiniz. Aynı etkiyi onlardan da görmeniz mümkün. Hırslı ve enerjik yapınızla olayları çok köpürtmeyin ve sağlığınızı fazla zorlamayın.
Pazar günü, özel hayatınızda gün içinde bazı gerginlikler veya memnuniyetsizlikler olsa bile, esnek yapınızla rahat tavırlar öne çıkabilir. Aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu kılacak.