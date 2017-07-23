HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Aslan burcundayken, organize olma isteğiyle başlayabiliriz. Bugün devreye giren etkilerle, sevdiğimiz insanla birbirimizi anlamakta, sevgimizi karşı tarafa aktarmakta sıkıntı yaşayabiliriz. İlişkilerimizde var olan tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir. Parasal işlerimizde dikkatli olmamızda fayda var.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevre ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Olayları gözünüzde büyütebilir ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Eğlenmeyi ihmal etmeyin.





BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kendinizi yalnız ve mutsuz hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Eşinizle konuşmalarınızda daha olumlu olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla aranıza duvar örebilirsiniz. Her türlü ilişkinizde sıkıntılara açıksınız. Sosyal ilişkilerinizden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizin ağır sorumlulukları, hayata negatif bakmanıza neden olabilir. Maddi alandaki güzel oluşumlar, hayatı farklı algılamanıza sebep olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla aranızda zorlanmalar oluşabilir. Kendinizi ifade edemeyebilisiniz. Hayatı farklı algılama isteğiniz sizi zorlanmalardan koruyabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşinizi aşkınıza ve aile hayatınıza tercih edeceksiniz. Kendinize ve düşünce gücünüze inanmanız gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizdeki bozulmalar sizi biraz zorlayacak. Aile hayatınızda parasal konularda birtakım tatsızlıklar yaşayabilirsiniz

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ilişkileriniz bozulabilir. Alışverişlerinize ve harcamalarınıza dikkat edin. Kariyerinizdeki değişik oluşumlar ve hareketlilik sizi sıkıntılarınızdan kurtarabilir.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklı iş ilişkilerinizde zorlanmalar olabilir. Sevilmediğinizi düşünebilirsiniz. Dış ortamlarda bulunmak bu sıkıntılı etkileri azaltabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ilgili birtakım problemler devrede olabilir. Aşk hayatınızda ve iş yaptığınız insanlarla olan bağlantınızda blokajlar ve sorunlar oluşabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendinizi yalnız hissedecek ve kimsenin sizi anlamadığını düşüneceksiniz. Hayatınızı paylaşan insanlardan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdan kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Evinizle ilgili başlattığınız bir proje varsa adımlarınızı dikkatli atmaya özen göstermelisiniz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; çekici, sevecen, sanata düşkün, estetik ve maceraperest bir insansınız. Kendinize olan düşkünlüğünüzün üstesinden gelmelisiniz. Gerçeklerle yüzleşmek iş hayatınızı kolaylaştıracak. Bu sene, ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. İş hayatınızdaysa güzel etkileriniz var.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin