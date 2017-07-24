Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde atık kâğıt toplayıcılığı yapan Hikmet Gişi, elektrikli bisikletine güneş paneli taktırdı. 15 yıldan bu yana atık plastik ve kâğıt toplayarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Gişi, önceleri 3 tekerlekli tabla ile bu işi yaptığını ancak çok zorlandığını belirtti. 2 yıldan bu yana kullandığı elektrikli bisikletinin şarjının ancak 8 saat dayanabildiğini ifade eden Gişi, “Daha uzun süre kullanabilmek için elektrik üreten güneş paneli taktırdık. Şimdi yolda kalmıyorum” dedi.

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