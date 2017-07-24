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THY'nin 10 bin metre yüksekliğindeki uçağında yayın yaptı

ABD’de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, televizyon programı için ilk kez bir yayını 10 bin metre yükseklikteki Türk Hava Yolları uçağında yaptı

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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD ve dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan sağlık programı 'The Dr. Oz Show' adlı televizyon programı için Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York uçuşunda bir yayın gerçekleştirdi. Yayından 13 saniyelik bir kesit THY'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

 

"İLK KEZ UÇAKTAN YAYINDAYIM"

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre THY'nin geniş gövdeli uzun menzilli Boeing 777 tipi uçağında verilen Wi-Fi hizmeti sayesinde canlı yayın yapan Doktor Öz, "Merhaba ben Mehmet Öz. İlk kez uçaktan yayındayım. Tam 10 bin metre yükseklikte Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşundayım. Çok daha fazlası yakında." dedi.

Doktor Öz'ün canlı yayında yolculara dönerek "Herkes iyi zaman geçiriyor mu?" diye sormasına yolcular el sallayarak karşılık verdi. Öte yandan THY ile Mehmet Öz arasında yapılan iş birliğinin detayları hakkında bir bilgi verilmedi.

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