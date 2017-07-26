Küçüklüğünden beri seyahat etmeye ve resim yapmaya meraklı olan Berk Armağan, bardakların üzerine çizdiği resimler sayesinde dünyayı geziyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 23 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Armağan, “Üniversiteyi kazanıp İngiltere’ye gitmeyi çok istiyordum. Üniversitede 1 sene okuduktan sonra 2 defa dil okuluna gitmek için İngiltere Konsolosluğu’na başvurdum ama kabul edilmedim” diyerek maceranın başlangıcını anlattı.
Armağan maddi imkânları yeterli olmadığı için ailesinden de gerekli desteği alamamış. Sonra aklına elindeki en değerli şeyi, yani yeteneğini kullanmak gelmiş. Daha önce zevk için kahve bardaklarına resim çizen Armağan, seyahatleri için parayı bu şekilde toplamaya karar vermiş. İlk gün 12 karton bardağa resimler çizmiş.
“Ertesi gün semtte sattım. Elime 150 lira para geçti” diyen Armağan daha sonra bardakları Taksim’de satmaya başlamış. Gerekli parayı topladıktan sonra ilk yurtdışı seyahatine 2016 yılının ekim ayında çıkmış. Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ı gezen Armağan, daha sonra Ukrayna’ya gitmiş.
BİR BARDAK 40-50 TL
Bardakların hepsini kendisinin çizdiğini ve hiçbirinin baskı ürünü olmadığını söyleyen Armağan, kazandığı parayla Norveç, İsveç, Danimarka, Avusturya, Slovakya, Polonya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve Hırvatistan’ı gezmiş. Seyahat masraflarının yüzde 80’ini bardakları satarak kazandığını anlatan Armağan çizim süresinin 30 dakika ile 5 saat arası değiştiğini ve bir bardağı 40-50 liraya sattığını belirtiyor. İşte Armağan'ın gittiği ülkelerden kareler...
Fransa, Paris, Eyfel Kulesi