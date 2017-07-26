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Armağan maddi imkânları yeterli olmadığı için ailesinden de gerekli desteği alamamış. Sonra aklına elindeki en değerli şeyi, yani yeteneğini kullanmak gelmiş. Daha önce zevk için kahve bardaklarına resim çizen Armağan, seyahatleri için parayı bu şekilde toplamaya karar vermiş. İlk gün 12 karton bardağa resimler çizmiş.