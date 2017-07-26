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Hayat kurtaran pratik bilgiler

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:53:24 HABERTURK.COM

Araçlarla ilgili bu pratik bilgiler hem masrafsız hem de çok kolay...

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    Aracınız ufak tefek çarpma ve sürtmelere maruz kalabilir. Araba tamircisine gitmeden önce kaportadaki göçükleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece sıcak su ve lavabo pompası gerekiyor. 

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    Önce sıcak suyu, göçmüş olan bölgeye dökün.

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    Ardından da lavabo pompasını kullanarak göçüğü eski haline getirin.

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