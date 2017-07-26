26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:53:24 | Güncelleme: 12:38:38
HABERTURK.COM
Araçlarla ilgili bu pratik bilgiler hem masrafsız hem de çok kolay...
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Aracınız ufak tefek çarpma ve sürtmelere maruz kalabilir. Araba tamircisine gitmeden önce kaportadaki göçükleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece sıcak su ve lavabo pompası gerekiyor.
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Önce sıcak suyu, göçmüş olan bölgeye dökün.
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Ardından da lavabo pompasını kullanarak göçüğü eski haline getirin.
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İşte böyle!
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Eğer göçük biraz daha fazlaysa lavabo açacağıyla arabanın iç kısmına baskı uygulayın.
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Arabanın son hali...
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Bir başka sıcak su ve lavabo açacağıyla kaporta düzeltme örneği...
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Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi. İşte sıra dışı tamir yönteminden kareler...
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OTOMOBİL FARLARINIZDA SOLMA MEYDANA GELİYORSA...
Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.....
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Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.
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Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.
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Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygursanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.
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Farların son hali.
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Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.
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Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlardındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.
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Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...
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Uzun zaman sonra yağan yağmur sebebiyle ön camınızda çamurlu lekeler olabilir. Bu camın temizliği için kola yardımınıza yetişir. Ancak kaportanızı koladan korumalısınız. Ön camın alt kısmına serdiğiniz havluyla kaportanıza zarar vermeden camınızı kolayla temizleyebilirsiniz. Ancak daha sonra duru suyla kola kalıntısı kalmayacak şekilde iyice temizleyin.
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Sprey yapabileceğiniz bir şişenin 3'te birini sirke, kalanını da su ile doldurun. Buz tutmuş camlara bu karışımı sıktığınızda buzun erimeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Üstelik sirkeli suyun arabanız için hiçbir yan etkisi yok.
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Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.
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Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit.
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Sadece demir çubuk ve sıcak su ile arabanızı eski haline getirebilirsiniz.