67 yaşındaki Kanadalı doğa âşığı Zoe Lucas 40 yıldır dünyanın en ücra adalarından biri olan Kanada’nın kuzey doğusundaki Sable Adası’nda tek başına yaşıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kuyumculuk eğitimi alan ancak 21 yaşında gittiği adaya vurulan Lucas, o yıldan itibaren adaya taşınıp kendini hayvan yaşamlarını gözlemlemeye, adanın ekolojisini korumaya adamış. Geçimini adanın korunması için oluşturulan fonlar ve bağışlardan sağlayan Lucas, ihtiyaçlarını haftada bir adaya uğrayan pervaneli bir deniz uçağının getirdikleriyle sağlıyor. Adada 18’inci yüzyılda adaya yerleşmeye çalışanların bıraktığı atların soyundan gelen yaklaşık 400 vahşileşmiş at, adaya çiftleşmek için gelen yüz binlerce gri fok ve 350 tür kuş türü bulunuyor. Lucas, bu hayvanları dürbünü ile gözlemleyip yaşamları hakkında notlar tutarak günlerini geçiriyor.

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