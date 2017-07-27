Kusursuz bir makyaj için herkesin bilmesi gereken bazı ipuçları var. İşte HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre makyaj önerileri...

1- Kaşlarınızı şekillendirin

Kaşlarınızı şekillendirirken dikkat etmeniz gereken ilk şey gözlerinizin büyüklüğü. Eğer büyük gözlere sahipseniz çok ince kaşlar orantısız duracaktır. Küçük gözlere sahipseniz çok kalın kaş- lar kullanmamalı ve orantıya dikkat etmelisiniz.

2- Uzun ve kıvrık kirpiklere sahip olun

Rimel fırçanızı seçerken kirpiklerinizin yapısını göz önünde bulundurun. Daha kıvrık kirpikler için maskaranızı uygulamadan önce kirpik kıvırıcı kullanabilirsiniz. 30 saniye kadar fön makinesiyle ısıttığınız kıvırıcı, kirpiklerinizi çok daha fazla kıvıracaktır. Kendinizi yakmamaya dikkat edin

3- Dudaklarınızı dolgunlaştırın

Dudak çizgilerinin dışına taşan dudak kalemi görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, daha dolgun dudaklar için ışık oyunlarından faydalanın. Dudaklarınızın tam orta kısmına beyaz göz veya dudak kalemi uygulayıp orta kısmına aydınlık katın. Sonra bir dudak parlatıcısıyla ıslak bir görüntü yakalayıp dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz.

4- Eyeliner çekmenin pratik yollarını denediniz mi?

Daha kolay eyeliner çekmek için bir adet tel toka ve bir jel eyeliner’a ihtiyacınız var. Tel tokanızı jel eyelinerınızla boyayıp bir kuyruk oluşturacak şekilde gözünüzün kenarına yerleştirerek kılavuz çizgi oluşturun. İçini doldurup kirpik diplerinizle bütünleyin.