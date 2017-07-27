Rusya'da yaşayan Daria Gubanova’nın hayatı 13 yaşındayken arkadaşıyla girdiği iddia ile değişti. 14 sene önce yakın bir arkadaşı Gubanova’ya saçlarını örülebilecek seviyeye kadar uzatamayacağını söyledi.
Gubanova, iddiayı kazanabilmek için kuaförüne bir daha uğramadı ve saçlarını uzatmaya başladı.
Genç kadının yıllarca kesilmeyen saçları ayak bileklerine kadar uzadı.
Uzunluğu neredeyse 1,6 metre olan sağlıklı ve gür saçları sosyal medyada ilgi topladı.
Gubanova, saçlarını ayak parmaklarına ulaşıncaya kadar kestirmeyeceğini söyledi.