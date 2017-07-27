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Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:23:43 HABERTURK.COM

Daria Gubanova 13 yaşındayken girdiği iddia nedeniyle 14 yıldır saçlarını kestirmiyor

  • 1 Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!
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    Rusya'da yaşayan Daria Gubanova’nın hayatı 13 yaşındayken arkadaşıyla girdiği iddia ile değişti. 14 sene önce yakın bir arkadaşı Gubanova’ya saçlarını örülebilecek seviyeye kadar uzatamayacağını söyledi. 

  • 2 Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!
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    Gubanova, iddiayı kazanabilmek için kuaförüne bir daha uğramadı ve saçlarını uzatmaya başladı. 

  • 3 Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!
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    Genç kadının yıllarca kesilmeyen saçları ayak bileklerine kadar uzadı. 

  • 4 Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!
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    Uzunluğu neredeyse 1,6 metre olan sağlıklı ve gür saçları sosyal medyada ilgi topladı.

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  • 5 Dünyanın en uzun saçlı kişisi olmaya aday!
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    Gubanova, saçlarını ayak parmaklarına ulaşıncaya kadar kestirmeyeceğini söyledi.

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