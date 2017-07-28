AY BİZE NELER FISILDIYOR? Bugün Ay, Terazi burcunda dolaşıyor. İkili ilişkiler ön planda olacağından, ilişkilerimizi geliştirmek ve bitirmek için uygun günlerdeyiz. Sosyal ve popüler olma ihtiyacımız, partnerimize düşkünlük veya hayatımızda bir insanı istemek, onunla hayatı paylaşmak gibi etkilerimiz yüksek olabilir. Kararsızlıklarımızla çok vakit kaybedebiliriz. Sanatsal etkinliklere gitmek ya da alışveriş yapmak hoş olabilir.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevdiğiniz insanla davranışlarınız üzerine bazı anlaşmazlıklara hazır olmalısınız. Sinirli davranışlardan kaçınmalısınız. Aile hayatınızda maddi konularda yapmanız gerekenlerin üzerine düşebilirsiniz.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İletişiminizde anlık ve biraz da sinirli davranmanız mümkün. İletişime dayalı işlerinizde güzel görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı bilerek hareket edeceksiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Eğlencenize ve aşk hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi hırslandırabilir. Maddi konularda kolay tepki vermeye yatkınsınız. İş sorumluluklarınızın karşılığını sağlam oluşumlarla alacaksınız.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aile işlerinizde kafanıza göre davranma isteğiniz çok yüksek olacak. Sorumluluklarınızı biliyorsunuz. Bugün, bu sorumluluklar sırtınızda ağırlık oluşturmak yerine kolaylıkla halledilecek.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kafanızda planladıklarınızı hayata geçirebileceğiniz bir gün içindesiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Yakın çevrenizdeki bazı insanların davranışlarını gereksiz ve yersiz bulabilirsiniz.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Maddi olarak kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ama etrafınızda olan bitenler buna izin vermiyor. Sosyal çevrenizden göreceğiniz güzel desteklerle kalıcı anlaşmalar yapılabilir.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kişisel istekleriniz sizi kalabalık yerlerde zorlayabilir. Kolay tepki vermeye meyilli olacaksınız. İstediğiniz sonuçlara kolayca ulaşacaksınız. Sorumluluklarınızı bildiğiniz için işlerinizi kolay halledeceksiniz.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İç ve dış çevreden aldığınız etkilerle kolay tepki vermek, hırslarınızı devreye sokmak ön plana çıkabilir. Gelecek sorumluluklarınız hızlanıyor. Hayati planlarınız için harekete geçeceksiniz.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sosyal çevrenizdeki insanlara verdiğiniz sözler sizi zorlayabilir. Aynı anda birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Maddi konularda başka insanların sorumluluklarını üstlenmek size kolay gelebilir.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Çevrenizdeki insanlarla anlaşmak pek kolay olmayabilir. Hemen tepki göstermek yerine biraz daha sakin olmalısınız. Dış ortamlarda sevdiğiniz insanla düşünceleriniz birbirini destekleyecek.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İş bağlantılarınız kuvvetleniyor. Düşündükleriniz için destek sağlayacaksınız. İşinizde yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Dış ortamlardan alacağınız bazı haberler sizi gerebilir, sakin olun.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşk hayatınızda gelecek planlarınızı devreye sokacaksınız. Ortaklaşa para konularında dengeyi sağlayamadığınızda sevdiklerinize yüklenmemeye çalışın. Olayları hafife almakta fayda var.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin

Hande Kazanova