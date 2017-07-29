HT Cumartesi ekinden Ekin Türkantos, bu sezonun trendi olan halat sandaletleri kaleme aldı.

Meksika’nın Chihuahua Eyaleti’ndeki dünyanın en hızlı koşan halkı olan Tarahumara yerlilerinin, bitki liflerinden elde ettikleri doğal iplerle yaptıkları sandaletler bugünün en gözde trendini yarattı. Her ünlünün ayağında... Nedir bunun sihri derseniz işin özü hafif olması... Aradığınız numarayı ya da trengi bulamamanız ise sizi şaşırtmasın. Çünkü bu sandaletler el emeğiyle hazırlanıyor. Köyceğizli 9 kadının elinde adım adım işleniyor ve son halini alıyor. Bir Türk markası olan Nomadic Republic’in sahibi Cenk Çakıroğlu ile halat sandaletleri konuştuk.

Herkesin ayağında ip sandaletler, nedir bunların sihri?

Rahat ve hafif olmaları, kendine has ve sıra dışı bir dokuya sahip olmaları. Türk malı olması ve Türk kadınımızın el emeğiyle üretilmesi de önemli bir etken.

Markanın çıkış hikâyesini sizden dinleyelim...

2013’te ip sandaletleri kendi markamızla Meksika’da ürettirip Türkiye’de ve Kıbrıs’ta pazarlamayı planlamıştık. Bu nedenle ilk marka tescilimizi 2013’de aldık. İlerleyen dönemde, Meksika’daki Mon-Sandals ile distribütörlük sözleşmesi imzaladık. Zaman içerisinde Meksikalı üreticinin, sözleşme şartlarına uymaması ve zamanında siparişimizi tedarik edememesi sebebiyle çalışmayı bıraktık. Ve bu ürünü daha kaliteli ve uygun fiyatlı nasıl üretebilirizin derdine düştük. Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bu, işin en meşakkatli kısmıydı. Çünkü, üretmeyi hayal ettiğiniz ürün fabrikasyon değil, yüzde 100 el yapımı. Şirketimiz, daha önceden narenciye ve yaş meyve-sebze ihracatıyla uğraştığı için, o dönemde Köyceğiz’de yöre insanının çalışkanlığı, azmi dikkatimi çekmişti. “Bu insanların kaçını meslek sahibi yapabiliriz” dedik ve atölyemizi Köyceğiz’de kurmaya karar verdik. 2 aylık eğitim sürecinden sonra çekirdek kadro ile başladık.

Atölyenizde, kadınlar nasıl çalışıyor, kaç kişilik bir kadın emeğinden bahsediyoruz ve günlük üretim ne kadar?

Atölyemizde 9, ofisimizde 1 olmak üzere toplam 10 kadın personel istihdam ediyoruz. Herkesin üretimdeki görevi ayrı. Yani bir kişi bir sandaleti tek başına üretmiyor. Üretilen her çift, her kadınımızın ellerinde ayrı ayrı işlem görerek tamamlanıyor. Başlangıçta üretilen modelin detayına ve zorluk derecesine göre, bir çift sandalet 45 ila 75 dakika arasında tamamlanıyordu. Şimdi kadınlarımız ustalaştılar ve sayı olarak arttıkları için ortalama 30-35 dakikada bir çift sandaleti üretebiliyorlar.

Tasarım süreci nasıl gerçekleşiyor? İpler nereden geliyor?

Her yıl eylül ayında önümüzdeki yılın koleksiyonunu model ve renk olarak netleştiriyoruz. Mesela bu yılın koleksiyonu için geçen yıl 12 renk ve 28 model için prototipler ürettik. Bunların içerisinden sadece 3 yeni renk ve 5 yeni modeli pazara sürdük. Çünkü halat öyle bir malzeme ki, ürünü bire bir üretmeden ne çıkacağını kestiremiyorsunuz. Bir yıl boyunca yapılan çizimler, eskizler, renk çalışmaları çoğunluğu çöpe gidiyor. İplerin hammaddesi yurtdışından geliyor. Türkiye’de S ve Z bükümünü yaptırıp halata çevirtiyoruz.

Bu tasarımlar yıkanabiliyor mu?

Evet, ürünlerimizin temizliğini, çamaşırlarımız gibi 30 C’de çamaşır makinesinde deterjan ile yıkayarak yapıyoruz. Ürünlerimiz çamaşır suyuna bile yatırsanız ağarmaz. Ürünlerin ambalajında, resimli yıkama talimatımız olmasına rağmen, maalesef okunmuyor.

Sandaletlerin altında bir koruyucu yok, alışık olduğumuz bir tasarım değil bu...

Size katılıyorum ancak ürünün tarihçesine ve kimlerden çıktığına bakıldığında orijinaline en yakın taban tasarımının korunduğunu görüyoruz. Bu tasarıma taban eklemek zor değil, ancak ürün özelliğini kaybedebilir düşüncesindeyiz. Nomadic Republic ip sandaletlerini dünyadaki diğer markalardan ayıran en önemli özellik antibakteriyel olmaları, insan sağlığı en önem verdiğimiz konu. Bu nedenle iplerimizi birinci kalite polipropilen hammaddeden yaptırıyoruz. Maalesef piyasada pet şişelerin geri dönüşümünden elde edilen iplerden üretilenler de var...