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Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:35:57
| Güncelleme: 31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:04:40
HABERTURK.COM
İşte dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un çekildiği sıra dışı mekanlar...
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Son yıllarda hayran kitlesi giderek artan Game of Thrones aynı anda farklı ülkelerde çekilmesiyle de biliniyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hırvatistan ve Malta gibi farklı ülkelerde geçen dizinin geçtiği mekanları sizler için bir araya getirdik.
King's Landing (Kralın Kalesi): Dubrovnik, Hırvatistan
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Batının Manzaraları: Krka Ulusal Park, Hırvatistan
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Braavos: Sibenik, Hırvatistan
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Kings Landing (Kral Toprakları) gizli şatosu: The Trsteno Arboretum, Hırvatistan
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The Red Keep: Lovrijenac Kalesi, Hırvatistan
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Ölümsüzler Sarayı'nın girişi: Minceta Kulesi, Dubrovnik, Hırvatistan
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Meereen'in yer altı geçitleri: Basements Of Diocletian's Palace, Split, Hırvatistan
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Meereen: Klis Kalesi, Hırvatistan
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Volantis Köprüsü: Cordoba, İspanya
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Dorne Sarayı: Real Alcázar Sarayı, Sevilla, İspanya
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Danzak Çukuru: Plaza De Toros De Osuna, İspanya
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The Red Keep Zindanı: Fort St Angelo, Malta
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King's Landing (Kralın Kalesi) şehir kapısı: Mdina, Malta
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The Red Keep: Ricasoli Kalesi, Malta
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Daenerys ve Drogo'nun evliliğinin gerçekleştiği yer: Azure Window, Malta
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Yüce Baelor Septi: Fort Manoel, Malta
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Yunkai ve Pentos: Ait Benhaddou, Fas
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Winterfell: Doune Kalesi, İskoçya
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Demir Adalar: Murlough Körfezi, İrlanda
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King's Landing (Kralın Kalesi) yolu: Dark Hedges, Kuzey İrlanda
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Magheramorne Taş Ocağı: Castle Black Kuzey İrlanda
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The Stormlands: Larrybane, Kuzey İrlanda
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The Stormlands: Cushendun Mağaraları, Kuzey İrlanda
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Demir Adalar şehri Lordsport: Ballintoy Limanı, Kuzey İrlanda
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Dothraki Denizi: Antrim Vadisi, Kuzey İrlanda
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Kuzey ormanları: Tollymore Ormanı, Kuzey İrlanda
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Red Woman'ın Yedi Tanrı'yı yaktığı yer ve Dragonstone: Mussenden, Kuzey İrlanda
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Kuzey Westeros: Thingvellir, İzlanda
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Jon Snow ve Ygritte'in birlikte olduğu kaplıcalar: Grjótagjá Mağarası, İzlanda
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Duvarın kuzeyi: Myvatn Gölü, İzlanda
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Duvarın kuzeyi: Vatnajokull, İzlanda