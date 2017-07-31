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Son yıllarda hayran kitlesi giderek artan Game of Thrones aynı anda farklı ülkelerde çekilmesiyle de biliniyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hırvatistan ve Malta gibi farklı ülkelerde geçen dizinin geçtiği mekanları sizler için bir araya getirdik.

King's Landing (Kralın Kalesi): Dubrovnik, Hırvatistan