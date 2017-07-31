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Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:35:57 HABERTURK.COM

İşte dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un çekildiği sıra dışı mekanlar...

  • 1 Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
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    Son yıllarda hayran kitlesi giderek artan Game of Thrones aynı anda farklı ülkelerde çekilmesiyle de biliniyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hırvatistan ve Malta gibi farklı ülkelerde geçen dizinin geçtiği mekanları sizler için bir araya getirdik.

    King's Landing (Kralın Kalesi): Dubrovnik, Hırvatistan

  • 2 Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
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    Batının Manzaraları: Krka Ulusal Park, Hırvatistan 

  • 3 Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
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    Braavos: Sibenik, Hırvatistan

  • 4 Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
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    Kings Landing (Kral Toprakları) gizli şatosu: The Trsteno Arboretum, Hırvatistan

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  • 5 Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı mekanlar
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    The Red Keep: Lovrijenac Kalesi, Hırvatistan

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