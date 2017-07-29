Karasoku'da köy şenliği

6 Ağustos 2017 pazar günü saat 17:30'da Çorum ili Laçin ilçesi Karasoku köyünde 3. düzenlenecek olan sosyal kültürel şenliğinde Türk halk müziğinin ünlü ve güçlü seslerinden Gülcihan Koç , Özcan Türe, Göknur Karadağ sahne alacak. Köy şenliğindeki konserin ardından semah gösterisi yapılacak.

2014 yılından beri devlet ve köy halkının işbirliğiyle düzenlenen ve tam bir toplumsal kucaklaşma havasında geçen şenlik, köyün güzelleşmesi, gelişmesi ve bölgeye halkın istifade edebileceği kıymetli eserlerin kazandırılması konusunda yapılan işbirliğinin de sembolü haline gelmiş bulunuyor.

Devlet ve vatandaş el ele verdiğinde ortaya çıkacak başarıların birer nişanesi olarak görülmesi gereken futbol sahası ve ceviz ağacı projesini açılışının yapılacağı 3. Karasoku Sosyal Kültürel Şenliği'ne herkes davetli.

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