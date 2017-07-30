Sayısal Loto sonuçları, 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılan çekilişle açıklandı. 1081'inci hafta çekilişinde 1 milyon 639 bin 351 TL olan büyük ikramiye sahibini buldu. 6 bilen bir kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Sayısal Loto'da kazandıran numaralar haberimizde. İşte 29 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 143 kişi 4 bin 827 lira 5er kuruş, 4 bilen 7 bin 810 kişi 66 lira 90ar kuruş, 3 bilen 134 bin 126 kişi 10 lira 90ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

29 TEMMUZ 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 22 - 23 - 26 - 30 - 40 - 45

1 milyon 639 bin 351 TL büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sayın aldığı bildirildi.

1081. hafta çekilişinde 4 milyon 314 bin 82 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.639.351,50 TL 5 bilen kişi sayısı : 143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.827,05 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.810 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 134.126 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,90 TL

SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 3 MİLYON 436 BİN LİRA KAZANDI

22 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 01 - 13 - 14 - 19 - 29 - 30

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1080. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 436 bin 423 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 142 kişi 5 bin 354 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 215 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 137 bin 220 kişi de 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.436.423,70 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 142 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.354,80 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.215 Kişi Başına Düşen İkramiye 79,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 137.220 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,75 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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