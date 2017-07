Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın 31 Temmuz 2017 tarihli 782'inci hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Biletlerini alanlar, çekiliş sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. 10 bilenin çıkması halinde büyük ikramiye sahibi bulacak. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 31 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları detayları...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? (31 TEMMUZ 2017)



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'e kadar vatandaşlara duyurulmaktadır.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

On Numara'nın 781. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 278 bin 185 lira 95 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 641 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 26 kişi 91 lira 55'er kuruş, 7 bilen 19 bin 526 kişi 18 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 784 kişi 3 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 956 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

