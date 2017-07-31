Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, 2016 verilerine göre 7 buçuk milyon nüfusa sahip. Diğer yandan ülke toprakları, az geliştirilebilir özellikte.
Bu bölgede yaşayan işçilerin yaşadığı tabut evler, kötü koşulları nedeniyle tekrar gündeme geldi.
İşçilerin şehir içinde kalabileceği en uygun fiyatlı yerler olan kapsül evler, küçüklüğü ve basıklığıyla tabutu andırıyor.
Birleşmiş Milletler, bu evleri insanlık onuruna hakaret olduğunu bildirse de yapılan araştırmalara göre 200 bin kişi halen bu tabut evlerde yaşamak zorunda kalıyor.
Durumun vahametini gözler önüne sermek isteyen National Geographic'ten Benny Lam, çektiği fotoğraflarla bu evlerde nasıl bir hayat yaşadığını ortaya koydu.