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Hong Kong'daki tabut evler tekrar gündeme oturdu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:17:25 HABERTURK.COM

Hong Kong'da yer alan tabut evlerin içi görüntülendi

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    Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, 2016 verilerine göre 7 buçuk milyon nüfusa sahip. Diğer yandan ülke toprakları, az geliştirilebilir özellikte. 

     

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    Bu bölgede yaşayan işçilerin yaşadığı tabut evler, kötü koşulları nedeniyle tekrar gündeme geldi.

  • 3 Hong Kong'daki tabut evler tekrar gündeme oturdu
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    İşçilerin şehir içinde kalabileceği en uygun fiyatlı yerler olan kapsül evler, küçüklüğü ve basıklığıyla tabutu andırıyor. 

     

     

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    Birleşmiş Milletler, bu evleri insanlık onuruna hakaret olduğunu bildirse de yapılan araştırmalara göre 200 bin kişi halen bu tabut evlerde yaşamak zorunda kalıyor. 

     

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  • 5 Hong Kong'daki tabut evler tekrar gündeme oturdu
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    Durumun vahametini gözler önüne sermek isteyen National Geographic'ten Benny Lam, çektiği fotoğraflarla bu evlerde nasıl bir hayat yaşadığını ortaya koydu.

     

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