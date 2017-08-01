Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde macera tutkunu 102 kişi bir viyadükte asılı şekilde mangal partisi gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ayda organize edilen aktivite, ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Reuters'ın haberine göre grup ilk olarak 30 metre yükseklikteki viyadüğe çıktı. Sonra da köprünün yaklaşık 10 metre aşağısına masaları ve tabakları sabitledi. Ardından da dağcılar iple masaya inerek yerlerini aldı.

Mangal ile etler de aşağı indirilince parti başladı. Aşırı rüzgar dağcılara zor anlar yaşatsa da güzel bir mangal ziyareti çeken maceracıların partisi basının ilgisini çekti.