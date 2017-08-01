İslam dininin bir diğer bayramı olan Kurban Bayramı, bu yıl da tüm İslam alemi tarafından bekleniyor. Kurban Bayramı için büyük bir bekleyişte olan dünyanın her yerindeki Müslümanlar, "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2017)

Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın beklediği Kurban Bayramı, bu yıl da kesilen kurbanlarla, sevgiyle, barışla, hoşgörüyle ve dayanışmayla idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nda durumu olan vatandaşlar kurbanlarını keserek İslam dininin temel ibadetlerinden birisini yerine getirecek ve aynı zamanda kurban kesmeye gücü olmayan vatandaşlara da et yardımı yapacak. Böylece İslam dininin paylaşma ve dayanışma özelliklerini vurgulayacak olan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı bu şekilde geçirecek.

Bu yıl Kurban Bayramı, 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek. 4 Eylül 2017 tarihinde sonlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefesi ve 31 Ağustos 2017 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı bir yandan heyecanla beklenirken, bir yandan da Kurban Bayramı tatili ile 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bilindiği üzere 30 Ağustos günü Zafer Bayramı kutlanacak ve 1 gün resmi tatil olarak geçirilecek. Ertesi günü ise Kurban Bayramı Arefesi ancak yarım gün tatil uygulanıyor. Eğer 31 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan 4 Eylül 2017 tarihine kadar tatil yapacak. (6 gün)

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Kurban Bayramı, tıpkı Ramazan Bayramı gibi Müslümanların insanlarla iyi iletişim kurduğu, sevgiyi, barışı, huzuru, dayanışmayı, hoşgörüyü ve paylaşmayı ön plana çıkarması gereken bir bayramdır.

Bayramda küslükler olmaz ve aynı zamanda küs insanların barıştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda akrabalar ziyaret edilmeli, büyüklerin elleri öpülmeli ve insanlarla bol bol sohbet edilmelidir.

Öte yandan Kurban Bayramı'nda güzel ve temiz elbiseler giyinmek, mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek, huzurevlerini ziyaret etmek ve fakir kimseleri sevindirmek oldukça önemlidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan kişi "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber" der. Ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.

Kurbanı kesecek olan kişi, sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesse de olur.



Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.



Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenâb-ı Hak'tan dileklerde bulunur.

Kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenler;

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

2017 Kurban Bayramı