Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde, Stark Ailesi üyelerinin sadık dostları olan Sibirya kurtları, diziden sonra bir trend haline geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kâr amacı gütmeyen hayvan aktivist grubu Peninsula Humane Society, California’daki sığınağında, “Son zamanlarda Sibirya kurtlarını andıran köpekleri edinme daha fazla arttı. Bunda Game of Thrones’un etkisi olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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