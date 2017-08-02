Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılacak çekilişle belli oldu. Her hafta Çarşamba günleri yapılan Şans Topu kuponlarını alanlar, Şans Topu sonuçlarını an itibariyle öğrenebilir. Peki, 2 Ağustos 2017 Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU'NDA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ 681 BİN 571 LİRA KAZANDI

2 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 17 - 20 - 21 - 28 + 04

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4+1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 53 bin 428 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 181 bin 858 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 681.571,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 13 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.243,15 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 176 Kişi Başına Düşen İkramiye 387,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.439 Kişi Başına Düşen İkramiye 37,30 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.562 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 73.954 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 53.428 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 181.858 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, resmi ve ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır. Çekilişin ardından vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresine girerek Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Öte yandan çekiliş esnasında kaydedilen çekiliş videosunu da izleyebilir.

Çekiliş sonuçları resmi olarak MPİ'nin sitesinde yer aldıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de takip edebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALARI



26 Temmuz 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 14 - 20 - 21 - 22 - 26 + 03



Şans Topu'nun 841. hafta çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 341 bin 271 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu.Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu İstanbul'un Ümraniye ilçesi ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 791 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 644 kişi 34 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 564 kişi 21'er lira, 3 bilen 78 bin 426 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 109 kişi 6 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 852 kişi ise 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 341.271,20 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 18 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.791,95 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 195 Kişi Başına Düşen İkramiye 350,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.644 Kişi Başına Düşen İkramiye 34,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.564 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 78.426 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 52.109 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 176.852 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,45 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.

Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.

Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Şans Topu sonuçları

şans topu

milli piyango