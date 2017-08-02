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İnşaat alanında "Geç Roma" dönemine ait mezar bulundu

Konya'da inşaat alanındaki yol yapım çalışması sırasında "Geç Roma" dönemine ait olduğu düşünülen mezar bulundu

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Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin Köyceğiz Yerleşkesi inşaat alanında, yol yapım çalışması sırasında "Geç Roma" dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar keşfedildi.

Merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki inşaat alanında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlandı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. İnsana ait kemik parçalarının çok eski olduğu anlaşılınca Müze Müdürlüğü yetkilileri çağrıldı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonunda kafatası ve kemik parçalarının "Geç Roma" dönemine ait olabileceği belirtilerek, bölge korumaya alındı. Yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar ve çevresinde kazı çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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