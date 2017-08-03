Fransa’da 2 bin yıllık antik kent

İtalya’nın başkenti Roma’daki Pompeii bölgesine benzetilen, 7 bin metrekare alana yayılan ve milattan sonraki ilk yüzyılda inşa edildiğine inanılan kalıntılar, kamu binaları ve konaklardan oluşuyor. 20 arkeolog tarafından 4 aydır süren kazı çalışmalarının sonunda bulunan antik kent, “Sıra dışı bir keşif” olarak nitelendirildi. Bölgede çalışma yapan ekibin lideri Fransız arkeolog Benjamin Clement, “Bu şüphesiz ki son 40-50 yıldır bulunan en eşsiz Roma yerleşim alanı. Burası adeta küçük Pompeii” diye konuştu. Uzmanlar, art arda çıkan yangınlar sonucu bölge halkının antik şehri bırakarak kaçtığını ve bu durumun da İtalya’daki Pompeii’dekine benzeyen görüntülere yol açtığını öne sürüyor.

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