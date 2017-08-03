Fransa’da yapılan bir araştırmada, bütün çiçek türlerinin yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşayan bir çiçekten türediği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Paris-Sud Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 792 tür çiçekten toplanan bilgilerle bütün çiçek türlerinin atası olduğu düşünülen çiçeğin üç boyutlu modellemesi yapıldı. Türün taç yaprağına benzeyen organlara sahip olduğu, sarmal bir yapıda ve çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı. Araştırmayı yapan bilim insanlarından Hervé Sauquet, günümüzde yaşayan hiçbir çiçeğin bu türle benzerlik taşımadığını aktardı.

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