Amerikalı ünlü rock grubu Kiss'in solisti ile Teksas'ta doğan bir buzağının benzerliği internetin en çok konuştukları arasına girdi. Geçen hafta cuma günü bir çiftlikte dünyaya gelen ve Genie ismi verilen hayvan ile Kiss’in solisti Simmons’un sahne makyajı birbirine çok benzetildi.

Buzağı ile ilgili bu benzerliği, bulunduğu çiftliğin turizm acentesi Facebook üzerinden açıkladı. Acente, fotoğrafı yayınlayarak, "Simmons’ın buzağının babası olabileceği" şakasını yaptı. Simmons'ı paylaşıma etiketleyerek, "25 Kasım 2016 akşamı neredeydin?" cümlesiyle de espriyi sürdürdü. Gene Simmons da Twitter hesabından "Arkadaşlar bu gerçek" diyerek fotoğrafı paylaştı.