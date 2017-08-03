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Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:44:33 HABERTURK.COM

Instagram’da paylaştığı seksi pozlarıyla tanınan Rus motosiklet sürücüsü Olga Pronina, geçirdiği kazada hayatını kaybetti

  • 1 Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi
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    Takipçilerinin Monika lakabını taktığı Olga Pronina, motorsiklet kazası sonucu feci şekilde can verdi.

     

  • 2 Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi
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    Rusya’nın Vladivostok kentinde hız motoruyla yol alırken kontrolünü kaybeden 40 yaşındaki kadının yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı bildirildi.

  • 3 Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi
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    “Monika9422” kullanıcı adıyla Instagram’dan paylaşım yapan hız tutkunu genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

     

  • 4 Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi
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    Monika’nın arkadaşı Eduard Hasanov, Rus basınına, “Güvenlik kurallarını esnetmeyi seviyordu ve sık sık aşırı hız yapıyordu. Ölümü çok trajik” dedi.

     

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  • 5 Instagram fenomeni Olga Pronina feci şekilde yaşamını yitirdi
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    Olay yerine gelen arkadaşı “Aşırı hız yapıyordu ve arka tekerleği motosikletten 600 metre uzaktaydı. Her zaman kamerası açık olurdu ve bunu bulursak kazanın nedenini anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

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