Takipçilerinin Monika lakabını taktığı Olga Pronina, motorsiklet kazası sonucu feci şekilde can verdi.
Rusya’nın Vladivostok kentinde hız motoruyla yol alırken kontrolünü kaybeden 40 yaşındaki kadının yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı bildirildi.
“Monika9422” kullanıcı adıyla Instagram’dan paylaşım yapan hız tutkunu genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Monika’nın arkadaşı Eduard Hasanov, Rus basınına, “Güvenlik kurallarını esnetmeyi seviyordu ve sık sık aşırı hız yapıyordu. Ölümü çok trajik” dedi.
Olay yerine gelen arkadaşı “Aşırı hız yapıyordu ve arka tekerleği motosikletten 600 metre uzaktaydı. Her zaman kamerası açık olurdu ve bunu bulursak kazanın nedenini anlayabiliriz” şeklinde konuştu.