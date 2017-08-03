03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:17:49 | Güncelleme: 13:43:13
Hande Kazanova yorumuyla Ağustos ayı astroloji haritanız...
1
1|72
Koç Burcu:
Ağustos ayı sizin için en parlak zamanlardan bir tanesi sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sanatsal işlerinizde önemli anlaşmalar devreye girebilir. 04 Ağustos’ta ortaklı işlerde, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
2
2|72
Toplum önü çalışmalarında otorite figürleriyle bazı çekişmelere açık olacaksınız. Kendi hayatınızda görüşlerinizin veya fikirlerinizin doğruluğundan emin olmalı, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı toleransı elden bırakmamalısınız. Aynı şekilde özel hayatınızda sevdiğiniz insanın da kendi hayatında bu şekilde davranması gerekebilir.
3
3|72
07 Ağustos taki Parçalı Ay Tutulması sosyal çevre alanlarınızı kapsıyor. Bu tarih ve civarı günlerde sosyal ortamlarınızda hareketlenmeler, bazı olaylar cereyan edebilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere siz de ortak olabilirsiniz. Veya aşk hayatınızdaki gelişmeleri arkadaş çevrenize sürpriz bir şekilde açıklamak durumunda kalabilirsiniz.
4
4|72
13 Ağustos’ta Merkür 3. Kez gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar Merkür iş kollarınızda, hizmet hayatınızda size sorunlar çıkartabilir. Bu dönemde işinizi değiştirmeyin, önemli işlere başlamayın, imza atmayın. Bu alan aynı zamanda sağlık alanınız olduğundan, eski sağlık sorunları yeniden nüsedebilir. 31 Ağustos a kadar sağlığınızı ilgilendiren büyük önemli ameliyatlardan kaçının.
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5
5|72
21 Ağustos’ta Tam bir Güneş tutulması yaşanacak. Aşk hayatınızda oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Hayatın ne yaşanırsa yaşansın sizin arkanızda olduğunu yaşayacaklarınızdan anlayacaksınız. Beklenmedik ve hızlı gelişmeler aşk tarafında sizi bulurken, çocukla ilgili konularda hızlanabilir. Sanatsal işler, spor faaliyetleri önem kazanıyor. Riskli işleri seveceksiniz. 26-27 ağustos özel hayatınızda önemli çözümler ve işler karşınıza gelebilir. 31 Ağustostan sonraysa aşk hayatınızda bazı iletişim sıkıntıları ortaya çıkacak.
6
6|72
Boğa Burcu:
Ağustos ayına aile hayatınızın detaylarıyla başlayabilirsiniz sevgili Boğalar. Bu ay ki tutulmalar hem ailevi alanlarınızı, hem de kariyer alanlarınızı kapsayabilir. 03 Ağustos’ta kariyer evinizin yöneticisi Uranüs gerileyecek. Bu süreci kariyerinizdeki sorunları gözlemleyerek kullanmalısınız.
7
7|72
04 Ağustos’ta eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak işlerinizde, önemli birlikteliklerde hırslarınızı kontrol etmelisiniz. Bazı fikirlerinizde takıntılı olabilir, sizinle aynı noktadan bakmayan insanlara karşı gelebilirsiniz. Bu dönemde karşınıza çıkacak olan sıkıntıları iyi gözlemlemeli, değiştirmeli yeniden yapılandırmalısınız.
8
8|72
07 Ağustosta Parçalı Ay tutulmasında iş ve kariyer hayatınızda, iş ilişkisi içinde bulunduğunuz insanlarla, otorite figürleriyle, üstlerinizle ilişkilerinizde dikkatli olun. Bu Ay Tutulması daha çok kariyer hayatınızda önemli sonuçları; yeni başlangıçları, sonlanmaları hayatınıza hızlı ve beklenmedik olaylarla taşıyacak sevgili Boğalar. 10-13- 22 ağustos tarihlerinde aile ve ev hayatınızda sorumluluklarınızı bilecek, kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Evinizle ilgili kalkışacağınız projeler ve işlerde şans sizden yana.
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9
9|72
13 Ağustos’ta Merkür bu sefer aşk hayatınızda var olan sıkıntı ve problemleri su üstüne çıkarmak için uğraşacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutun, bu tarihe kadar en azından fikirlerinizde ve düşüncelerinizde, aşk hayatınızda net kararlar almaya çalışın. Ay sonuna kadar aşk hayatınızda veya çocuğunuzla olan iletişiminizde sıkıntılar görülebilir.
10
10|72
21 Ağustos’taki Tam Güneş Tutulması aile hayatınızda, ev yaşantınızda önemli değişimleri, beklenmedik başlangıç kararlarını karşınıza getirebilir. Hayata esnek bakacağınız bu tutulmada değişimlerden zevk alabilir, kendi isteklerinize göre yaşantınızı şekillendirebilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın kolay kabulleneceksiniz. 25 Ağustos’ta Satürn ün düzelmesiyle beraber ortak parasal konularda zorlandığınız sorumluluklarınızla daha kolay başedebileceksiniz. 24 Ağustos’ta yakın çevre ilişkilerinizde sıkılganlıklara ve sorunlara dikkat edin. 26-27 Ağustos iş ve aşk hayatınızda olumlu günler.
11
11|72
İkizler Burcu:
Ağustos başında eğitiminizi, yapmak istediklerinizi ve sosyal çevrenizi gözden geçireceğiniz bir dönem başlıyor. Kararlarınız ve elde ettiklerinizi tartacağınız, hayatınıza dair kalıcı sonuçlar oluşturmak için hatalarınızı bulmak için adımlar atacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu içsel keşfediş bazen istenmedik olaylarla, gecikmeler, sıkıntılarla karşınıza çıkabilir. Bunu çok fazla önemsememeli, sıkıntı ve problemlerin temel nedenini bulmalısınız sevgili İkizler.
12
12|72
04 Ağustos’ta tutkularınızın ve değişim arzunuzun aşk hayatınıza olumsuz yansıması söz konusu olabilir sevgili İkizler. Kendi görüşlerinizin haklılığı konusunda birkaç sefer düşünmeniz yerinde olacaktır. Hayatınızdaki dönüşümlerin aşk hayatınızı zorlaması gibi etkiler de var. Neyse ki 10-12-13-17-20 Ağustos tarihleri durumları toparlamak için gökyüzünden olumlu etkiler alıyorsunuz. Yakın çevrenizin katkılarıyla, iletişiminizin akıcılığıyla sevdiğiniz insanın başını döndürebilirsiniz.
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13
13|72
07 Ağustos’ta Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızı etkiliyor olacak. Bu tutulmayla beraber bu alanlarda beklenmedik duygusal konu ve olaylara, birtakım sonuçlara ve kararlara açıksınız. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ya da bu alanda birtakım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunların ön plana çıktığına şahit olabilirsiniz.
14
14|72
13 Ağustos’tan sonra Merkür ev, aile, yuva alanlarınızda geriliyor olacağından, bu alanlarda yine var olan sıkıntıları, daha önceden konuşulmuş konuları ve olayları karşınıza çıkarabilir. Ay sonuna kadar çok dikkatli adımlar atın, herhangi bir ev alım, satım, kiralama işine kalkışmayın. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için herkesten daha fazla etkilenme ihtimalinizin olacağını da aklınızdan lütfen çıkarmayın.
15
15|72
21 ağustos taki güneş tutulmasıyla beraber bu ay eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler. 31 Ağustos a kadar girişimlerinizi ve kararlarınızı tamamlayın zira merkür bu alanlarınızda gerileyerek size sıkıntı çıkarabilir. 31 Ağustos- 05 Eylül arasında çok önemli kararlar almayın, başlangıçlar yapmayın.
16
16|72
25 Ağustos’ta, Satürn’ün düzelmesiyle beraber özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde üstlendiğiniz sorumluluklarınızı daha rahat algılayacaksınız. Özel ilişkilerinizde zorlandığınız konular daha rahat akabilir, ortak parasal sıkıntılarınızı bu dönem ve sonrasında daha rahat atabilirsiniz.
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17
17|72
Yengeç Burcu:
Ağustos ayındaki tutulmalar sizin parasal alanlarınızı tetikliyor sevgili Yengeçler. Maddi anlamda kendinizi güvene almak istiyorsunuz ama sizin dışınızda gelişen olaylar hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir.
18
18|72
04 Ağustos’ta aile hayatınıza ve özel ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızdaki keyfiniz ve seçenekleriniz hayatınızda etkili olan kişiye karşı yaptırım uygulamanıza veya tam tersi onun sizin hayatınıza yaptırım uygulamasına neden olabilir. Hırslarınız artıyor, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmeye çalışın. Çalışmayan veya işlemeyen durumları iyice gözden geçirin.
19
19|72
07 Ağustos’ta gerçekleşen Parçalı Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir. Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak.
20
20|72
10-12-13 Ağustos’ta ev alım, satım, yer değiştirme, ailevi konulardaki parasal gelişmeler anlamında oldukça şanslı günler. Şanslar karşınıza gelebilir ama 13ağustos’ta merkür gerileyeceği için daha önceden yarım kalmış işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.
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21
21|72
13 Ağustos’ta Merkür yakın çevre, akraba ve kardeşler evinizde gerileyecek. İletişimsel konularda aksiliklere hazır olmalısınız. Yine Merkür, iletişim kanallarınızdaki sıkıntı ve sorunları karşınıza çıkarabilir. Yine bu süreçte bir elektronik eşyanız, cep telefonunuz bozulabilir, bilgisayarınız elden çıkabilir aynı zamanda bir evrak kaybolabilir. Önemli anlaşmalardan, yeni başlangıçlardan kaçınmakta fayda var.
22
22|72
21 Ağustos taki tam güneş tutulması maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 25 Ağustos’ta Satürn düzeliyor. İş ve hizmet alanlarınızda, ortak işlerinizde, eşinizin sağlığıyla ilgili konularda yaşadığınız bazı sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmaya başlayacaksınız. İletişimsel işlerinizde 26 Ağustosta daha önceden konuşulmuş bir iş gündeme gelebilir.
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23|72
Aslan Burcu:
Ağustos ayı sizin ayınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hırslarınızı girişimlerinize aktarabilecek, hızlı ve organize hareket edeceksiniz. Maddi konularda önemli sonuçlar, ticari anlaşmalar karşınızda ancak elinizi çabuk tutmalısınız.
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24|72
04 Ağustos’ta iletişimsel yeteneklerinizi ve bu alanda karşınıza çıkan fırsatları iş alanlarınızda farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Hırslarınız ve başarma isteğiniz yüksek olabilir. Bu yüzden bazı işlerinizde, fikir ve düşüncelerinizde dirençle, otorite figürleriyle çekişmeler halinde kendinizi bulabilirsiniz. Fikirlerinizin arkasında durmak için önce doğruluklarını gözden geçirmeli, yanlış bir yönde olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz.
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25
25|72
07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. İkili ilişkilerinizle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere hazır olmalısınız sevgili Aslanlar. Dikkatli ve esnek olmanız gereken günlerdesiniz ama bir yandan da esnek olmak sizin için kolay olmayacak. Aynı zamanda ilişkilerde birtakım sorunlar, güvensizlikler ortaya çıkabilir.
26
26|72
Mevcut birlikteliklerinizde, birtakım değişimler yapma arzusu öne çıkabilir. Eğer bu değişimlere istenilen bir şekilde cevap vermezseniz ve statükocu davranırsanız ilişkileriniz riske girebilir. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edecek. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.
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27|72
10-20 Ağustos ta önemli bir fırsat karşınıza gelecek. 13 Ağustos’ta Merkür para evinizde geriliyor. Önünüzdeki üç haftalık dönem içinde para alışverişlerinize çok dikkat edin, para anlaşmalarından, ticari anlaşmalardan lütfen uzak durun. Parasal işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlar karşınıza gelebilir.
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28|72
21 ağustos’taki tam Güneş tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Bu tutulma hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. Karşınıza gelecek plan ve projeler, konuştuğunuz, yapmak istediğiniz işler alanında da yenilikçi olacaksınız. Yeni, farklı, sıra dışı, sürprizli olan her şey daha fazla ilginizi çekecek. Belki de tam da böyle istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir.
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29
29|72
25 Ağustosta Satürn düzeliyor. Aşk hayatınızda, kreatif işlerinizde daha organize ve sistemli bir şekilde yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Parasal olarak daha önceden konuşulmuş bir konu veya teklif 26 Ağustos’ta karşınıza gelebilir.
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30|72
Başak Burcu:
Ağustos ayına kadersel etkilerle başlayacaksınız sevgili Başaklar. Tutulmalar en çok iş ve sağlık alanlarınızı etkileyecek. Kendinize ve ruhunuza bu ay gereken özeni göstermelisiniz. 04 Ağustos’ta riskli yatırımlar içine girmeyin. Fikirlerinizin arkasında durmak için önce doğruluğundan emin olmalısınız. Özel hayatınızda, sahip olduklarınız konusunda güç ve başarıyı arzulayacaksınız. Hayatınızda bazı işleriniz yolunda gitmiyorsa planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
31
31|72
07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. Bu tutulmayla beraber iş koşullarınız, çalışanlarınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda hızlı gelişmelere açık olacaksınız. İş ortamınızda yanınızda çalışan insanlar ya da beraber çalıştığınız insanlar varsa onlarla ilgili beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Günlük, rutin işlerinizde birtakım aksamalar, birtakım iniş-çıkışlar oluşabilir.
32
32|72
Geri plan çalışmalarınız, kurum ve firma çalışmalarınızda etkili işler sizi bulabilir 10-13 Ağustos ta sizi bulabilir ama yeniliklerden kaçınmanız gerekek zira 13 ağustos itibarıyla Merkür sizin kişisel evinizde geriliyor. Kişisel hayatınızda önemli kararlardan, önemli adımlardan, anlaşmalardan kaçınmalısınız. Bir yandan da yanlış ifadeler, kendinizi istediğiniz gibi ortaya koyamamanıza neden olabilir. İmzalardan başlangıçlardan kaçının.
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33
33|72
21 Ağustos taki Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. Bu tutulmayla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz.
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34|72
Bakmakta olduğunuz birtakım insanlar varsa, evinizde beslediğiniz birtakım hayvanlar varsa bu tutulma civarında gözünüz onların üzerinde olsun. Onların sağlığını ve bakımını ihmal etmemeniz gereken günlerdesiniz. Sağlığınızdaki bozulmalar da sizi fazlasıyla yorabilir. Bu süreçte asabiyete karşı dikkatli olun. Tansiyon iniş-çıkışları, dolaşım sistemindeki birtakım rahatsızlıklar ve sinirsel gerginlikler devreye girebilir sevgili Başaklar.
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35|72
23 Ağustos ve sonrasında kimliğinizi güçlü bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Güçlü insanlardan ve çevrenizden destek alabilirsiniz. Dışa açılmalı ve sosyal ilişkilerinizden daha fazla istifade etmelisiniz. 27 Ağustos’ta çok güzel şanslara sahipsiniz. Ağustos sonu, eylül ayında ilişkilerinizde gizli saklı oluşumlardan etkilenebilirsiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu dönemde karşınıza çıkan kişileri çok fazla gözünüzde büyütmeyin.
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36|72
Terazi Burcu:
Ağustos ayında sosyal çevrenizdeki koşturmalarınız artıyor. Gezecek, eğlenecek, değişik çevrelerde, yeni insanlarla tanışacaksınız. Dahil olduğunuz grupların liderliğini üstlenebilirsiniz. İş hayatınızda önemli insanlarla bir araya gelecek ve ilişkilerinizi besleyici bir noktaya çekeceksiniz.
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37|72
Aile hayatınızda özgürlük rüzgarları etkili olabilir. Kendi haklılığınızdan emin olabilir, hırslarınızı 04 ağustos civarı dizginlemekte zorlanabilirsiniz. Bu dönemde başkaldırışlara dikkat edin. Aile hayatınızda ve girişimlerinizde yolunda gitmeyen işleriniz varsa planlarınızı iyice gözden geçirmelisiniz.
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07 Ağustos’taki Parçalı Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyecek sevgili Teraziler. Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar, çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir ve siz hayatınızda çok hızlı şekilde bu konulara yer açabilirsiniz. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif birtakım işleriniz varsa yine bu Ay Tutulması ile beraber bu işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. 10-12-13-20 Ağustos çevrenizden alacağınız güzel teklifler ve desteklerle önemli işlere imza atabilirsiniz.
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13 Ağustos’ta itibarıyla Merkür, sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Geçmiş konu ve olaylar önem kazanacak ve bunları daha fazla sorgulayacaksınız. Geçmişten getirdiğiniz çözülmeyen konular ve meseleler daha fazla karşınıza gelecek. Seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret ve maneviyat alanlarınızda birtakım aksilikler, yanlış anlaşılmalar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi, yeteri kadar tanımadığınız insanlara ifade edemeyebilirsiniz.
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21 Ağustos’taki Tam güneş tutulması, sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir. Çevreniz değişebilir ya da arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi de etkileyebilir sevgili teraziler. Hala hayatınızda biri yoksa arkadaşlarınızın ön ayak olacağı bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. 31 Ağustos’tan sonra arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat edin.
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25 Ağustos’ta Satürn düzeliyor. İletişimsel işlerinizde veya yakın çevrenizi işin içine alacak girişimlerinizde daha planlı ve organize olacağınız bir döneme gireceksiniz. Farkettiğiniz sorunların üzerine gitmek için doğru zaman. 27 Ağustos’ta büyük planlarınızın işlediğini görmek sizi mutlu edebilir.
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Akrep Burcu:
Ağustos ayı kariyer ve iş hayatınızdaki öenmli bağlantılarla başlayacak sevgili Akrepler. Kendinizi, gücünüzü, yapacaklarınızı etrafınıza göstermek isteyeceksiniz. Bir yandan da iş seyahatleriniz artıyor. 04 Ağustos’ta satış ve iletişime dayalı işlerinizde güç takıntınız artıyor. Beklenmedik yerlerden işlerinize dair bazı engeller tepkilerinizi arttırabilir. Kendi görüşleriniz ve planlarınızı ifade ederken yıkıcı olmaktansa daha verimli bir yol izlemeniz önemli olacak
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07 Ağustos’taki Parçalı Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir. Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacaksınız.
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Aynı zamanda geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir. Bu değişimler iş hayatınıza da yansıyacak, iş ve kariyer konularıyla da bir anlamda ilgili olacaksınız. Bu yüzden gergin, koparıcı, beklenmedik etkilere karşı bu Tutulma civarında dikkatli olun. İlişkilerinizi ve iletişiminizi doğru şekilde devreye sokarsanız sıkıntıları kolay aşacaksınız.
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Merak etmeyin iş hayatınızda çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Onlardan bir tanesi 10 Ağustos’ta kapınızı çalabilir. 13-17-20 Ağustos tarihlerinde hayat size gülümsüyor.
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13 Ağustos’ta Merkür gerilemeye başlıyor. Merkür’ün sizin çevre alanınızda gerilemesiyle beraber, arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili konularda bir yorumda bulunacaksanız, fikirlerinizi söyleyeceksiniz birtakım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsiniz; yanlış ifadeler, kendinizi yanlış gösterme etkili olabilir. Özellikle onlarla olan bağlantılarınızda buna çok dikkat edin. Eski arkadaşlarınız 31 Ağustos a kadar yine gündeminize yerleşebilir.
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21 Ağustos ta gerçekleşen Tam Güneş tutulması Kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızdaki değişimlere kolay ayak uydurmanızdan kaynaklı olarak bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir. Kendinizi mutlu ve şanslı görecek, attığınız tohumların yeşerdiğini göreceksiniz.
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25 Ağustos’ta Satürn düzeliyor. Parasal işlerinizde yaşadığınız sıkıntı ve sıkışmaları geride bırakacaksınız. Bu alanlarda daha organize ve sorumlu bir şekilde ilerleyeceksiniz. Sosyal çevrenizde eski arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir konu 26 Ağustos’ta devrede olabilir.
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Yay Burcu:
Ağustos ayına eğitimsel işleriniz, seyahat, tatil, yabancılarla yapılacak olan işleriniz veya ticari adımlarınızla başlayabilirsiniz sevgili Yaylar. Etrafınızda olup biten herşey bu ay hızlanacak, düşüncelerinizde gitgelleriniz fazla olabilir.
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04 ağustos’ta sosyal ilişkileriniz ve parasal işleriniz konusunda bazı sürtüşmelere ve ego çekişmelerine açık olabilirsiniz. Bu alanlarda hırslarınız artabilir. Planlarınız konusunda takıntılı davranabilirsiniz. Bu da işlerinizde bazı dirençlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Böyle bir durumda planlarınızın doğruluğunu bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir.
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07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması sizin yakın çevre ve iletişim alanlarınızı etkileyecek. Bu tarihten sonra iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamaya meyillisiniz. Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Parasal takviyeler bu süreçte sizi destekleyecek, merak etmeyin. Bir yandan da eğer uzakta bir tatildeyseniz yakın çevrenizde olup biten olaylara uzaktan müdahale etmek veya gönlünüzün orada olması gibi etkiler sizi bu Tutulmada zorlayabilir.
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Ağustos başından 13 Ağustos’a kadar tüm önemli işlerinizi halledin, anlaşmalarınızı yapın. 13 Ağustos’ta Merkür’ün kariyer ve iş alanlarınızda gerilemesiyle beraber toplum önü konuşmalarınıza ve işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız. Önemli anlaşmalardan, görüşmelerden ve yeni başlangıçlardan üç hafta boyunca uzak durmalısınız. Daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş, tamamlanmamış işlerinizin peşine düşebilirsiniz.
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21 Ağustos taki Güneş tutulması yabancılarla yapılacak işlerinizde, ticari oluşumlarınızda, hukuksal konularda yeni başlangıçları hızlı ve beklenmedik olaylarla tetikleyebilir. Seyahat, eğitim alanlarınızda da beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz. Bu alanlarda yepyeni bir dönem başlıyor. Esnek oluşumlarla, değişik ve farklı kapılar aralanabilir. 21 Ağustos ve civarında uzak seyahatlerde aşk hayatınızda çok güzel etkiler altındasınız. 20-21-26-27 Ağustos tarihlerinde hayattan fazlasıyla keyif alacaksınız.
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Oğlak Burcu:
Ağustos ayı bir yandan maddi konuların ön plana çıktığı, ortaklaşa para konusunda partnerinizle ya da ortağınızla beraber hareket etmeniz gereken bir ay olacak sevgili Oğlaklar. Bir yandan da kendinizi geliştirmeye, seyahatlere vakit harcayacaksınız.. 04 Ağustos ta hırslarınız yüksek, büyük işler başaracağınızı biliyorsunuz, yine de başka insanlardan direnç görmek, otorite figürleriyle işinizde etkili olacak insanlarla çatışmalara girmek de olası. Fikirlerinizin arkasında dururken önce doğruluklarını kontrol etmelisiniz.
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07 Ağustos’taki Ay Tutulması, sizin para evinizde gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir. Para dengenizi bu Tutulma zamanı iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Özellikle yatırımların, maddi konuların bu Tutulma zamanı ve sonraki günlerde hızla hayatınıza yerleştiğini görüyor olacaksınız.
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13 Ağustos’ta Merkür, gerilemeye başlayacak. Merkür’ün gerilemesi özellikle seyahatle, yabancılarla yapılacak işlerle ve eğitimle ilgili konularda eski olayları karşınıza getirebilir. 31 Ağustos a kadar önemli bir işe başlamayın, imza atmayın.
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21 Ağustos taki tam güneş tutulması ortak parasal konularda önemli ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Partnerinizin veya ortağınızın parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak. Bu tarihten sonra vergi, borç altına girmek, kredi, miras gibi konular hızlanıyor.
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22 Ağustos itibarıyla işinizi büyütmek için artık daha fazla uluslararası platformlara, uluslararası piyasalara eğilebilirsiniz. Bu süreçte hedefinizi geniş tutmalısınız. Yeni alanlara kayabilir, yeni şeyler deneyebilirsiniz. Dış seyahatler, yabancılarla yapılan işler gündeme gelebilir, bir şey öğrenme amaçlı seyahatler yapılabilir.
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Kova Burcu:
Ağustos ayınız özel hayatınız veya ortaklı işlerinizdeki oluşumlarla başlayabilir sevgili Kovalar. Bu ay tutulmaları hem kişisel alanınızda, hem de özel hayatınızda yaşayacaksınız. 04 Ağustos’ta seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde, geri plandan yürüyen işlerinizde bazı dirençler ve baskılarla karşılaşmanız mümkün. Endişe ve takıntılarınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Sizinle aynı düşüncede olmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz.
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07 Ağustos’taki Parçalı Ay Tutulması, özel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek. Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizin, hoşlandığınız insanın ya da eşinizin hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz. Yine bu Ay Tutulması ile beraber fiziki sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Hayatınızda çok önemli gelişmeler var sevgili Kovalar.
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10-12-13-20 Ağustos bu yılın duygusal olarak en güçlü ve en etkili zamanları. Romantizm rüzgarları tam da sizin sevdiğiniz şekliyle karşınıza gelecek. Hoşlandığınız veya sevdiğiniz insan tekliflerinizi bugünlerde yapabilirsiniz.
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13 Ağustos’ta Merkür, ortaklaşa para konularında gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar parasal konularda harekete geçmemekte fayda var. Tam da onun öncesinde aldığınız güzel haberler, elinizin bollaşması belki de bu paranızı bir yatırım fonuna, bir yatırım aracına yöneltmenizi gerektirecek.
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Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız daha önceden bildiğiniz, daha önceden iletişim halinde olduğunuz insanlarla bunu yapmaya özen gösterin. Yeni bir yatırım yolunu denememeli ve özellikle parasal konularda yeni başlangıçlardan kaçınmalısınız. İki-üç hafta bu dengeye dikkat edin lütfen.
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21 Ağustos’taki Güneş tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. İlişkilerinizi ve çevrenizi destekleyen bir tutulma olacak.
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25 Ağustos’ta Satürn düzeliyor. Sosyal çevre alanlarınızda yaşadığınız bazı sıkışmaların geride kaldığını görebilir, organizasyona yönelik işlerinizde sorumluluklarınızı bilerek hareket edebilirsiniz.
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Balık Burcu:
Ağustos ayında iş konuları, yapmanız gerekenler, günlük iş ritminiz önem kazanıyor. Taşınmayla ilgili konular da bu ay boyunca hayatınızda etkili olabilir. Sosyal çevreniz ve parasal meseleler Ağustos başı başınızı ağrıtabilir. 04 Ağustos ta arkadaşlarınızla parasal konulardaki haklılığınız yüzünden çekişmeler içindesiniz.
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07 Ağustos’ta oluşan Parçalı Ay Tutulması sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu Tutulmayla beraber beklenmedik, sürpriz kadersel olaylara açık olacaksınız. Bir konunun iç yüzü ortaya çıkabilir, beklenmedik birtakım olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu süreçte sakin olmak ve sağlığınıza özen göstermek her zamankinden önemli olacak. Bir anlamda çevrenizdeki insanlar ve arkadaşlarınız, yaşadıklarınız konusunda size desteklerini verecekler.
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10- 13-20 Ağustos’ta iş hayatınızda çok güzel şanslar yakalayacaksınız. Başkalarından göreceğiniz parasal destekler sizi yukarıya taşıyabilir. Önemli bir borcunuzu kapatabilir, yeniden yapılandırabilirsiniz. İşinizi geliştirmek istiyorsanız kredi çekmek için 10 Ağustos’u kullanabilirsiniz.
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13 Ağustos’ta Merkür, ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda gerilemesine başlıyor. İkili ilişkilerinize daha fazla özen göstermelisiniz. Karşı tarafı yanlış anlamaya meyilli olacaksınız, yeni bir ilişki içindeyseniz sıkıntılar ve aksilikler oluşabilir. 31 Ağustos a kadar ilişkilerinize gereken özeni gösterin. Eski konuları çözmeye çalışmak bu dönemde verimli olabilir.
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21 ağustos’ta oluşan Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yeni konuları ve başlangıçları hızlı konular ve olaylarla karşınıza getirebilir. Bu süreçte yeni bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, yeni bir projeye dâhil olmak, işinizle ilgili yeni adımlar atmak önem kazanıyor.
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Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler oluşabilir. Yine bu tutulma, sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza bu günlerde dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın. İş hayatınızdaki sıkıntıların sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.
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27 ağustos ta devreye yeni kararlar sokacak, iş hayatınızda nasıl davranmanız gerektiğine dair önünüzdeki dönemi düzenleyeceksiniz.