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Ağustos 2017 aylık burç yorumları

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:17:49

Hande Kazanova yorumuyla Ağustos ayı astroloji haritanız...

  • 1 Ağustos 2017 aylık burç yorumları
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    Koç Burcu:

    Ağustos ayı sizin için en parlak zamanlardan bir tanesi sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sanatsal işlerinizde önemli anlaşmalar devreye girebilir. 04 Ağustos’ta ortaklı işlerde, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

  • 2 Ağustos 2017 aylık burç yorumları
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    Toplum önü çalışmalarında otorite figürleriyle bazı çekişmelere açık olacaksınız. Kendi hayatınızda görüşlerinizin veya fikirlerinizin doğruluğundan emin olmalı, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı toleransı elden bırakmamalısınız. Aynı şekilde özel hayatınızda sevdiğiniz insanın da kendi hayatında bu şekilde davranması gerekebilir.

  • 3 Ağustos 2017 aylık burç yorumları
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    07 Ağustos taki Parçalı Ay Tutulması sosyal çevre alanlarınızı kapsıyor. Bu tarih ve civarı günlerde sosyal ortamlarınızda hareketlenmeler, bazı olaylar cereyan edebilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere siz de ortak olabilirsiniz. Veya aşk hayatınızdaki gelişmeleri arkadaş çevrenize sürpriz bir şekilde açıklamak durumunda kalabilirsiniz.

  • 4 Ağustos 2017 aylık burç yorumları
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    13 Ağustos’ta Merkür 3. Kez gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar Merkür iş kollarınızda, hizmet hayatınızda size sorunlar çıkartabilir. Bu dönemde işinizi değiştirmeyin, önemli işlere başlamayın, imza atmayın.  Bu alan aynı zamanda sağlık alanınız olduğundan, eski sağlık sorunları yeniden nüsedebilir. 31 Ağustos a kadar sağlığınızı ilgilendiren büyük önemli ameliyatlardan kaçının.

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  • 5 Ağustos 2017 aylık burç yorumları
    5 | 72

    21 Ağustos’ta Tam bir Güneş tutulması yaşanacak. Aşk hayatınızda oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Hayatın ne yaşanırsa yaşansın sizin arkanızda olduğunu yaşayacaklarınızdan anlayacaksınız. Beklenmedik ve hızlı gelişmeler aşk tarafında sizi bulurken, çocukla ilgili konularda hızlanabilir. Sanatsal işler, spor faaliyetleri önem kazanıyor. Riskli işleri seveceksiniz. 26-27 ağustos özel hayatınızda önemli çözümler ve işler karşınıza gelebilir. 31 Ağustostan sonraysa aşk hayatınızda bazı iletişim sıkıntıları ortaya çıkacak.

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