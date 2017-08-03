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07 Ağustos’ta gerçekleşen Parçalı Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir. Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak.