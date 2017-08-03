Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'da 511'inci hafta çeklişi yapılacak. Biletlerini alıp sonuçları beklemeye çekilenler, Süper Loto sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 3 Ağustos 2017 Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz hafta yapılan 510. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3. devrini gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiyenin 5 milyon olması bekleniyor. 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Süper Loto'nun çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 3 AĞUSTOS 2017

Süper Loto'nun 511. hafta çekilişi için biletlerini satın alarak sonuçların açıklanacağı vakti heyecanla bekleyen vatandaşlar, Süper Loto sonuçlarının saat kaçta çekileeğini araştırıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında her Perşembe akşamı yapılan Süper Loto çekilişi 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ve çekiliş sonuçlarının vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALAR

510. hafta Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 02, 03, 07, 08, 19 ve 27 olarak belirlendi. Fakat çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınac büyük ikramiye olan 4 milyon 943 bin 942 lira 71 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 264 lira 65'er kuruş, 4 bilen 4 bin 569 kişi 132 lira, 3 bilen 83 bin 68 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.943.942,71 TL 5 bilen kişi sayısı : 68 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.264,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.569 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 83.068 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,55 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'ten sonra MPİ'nin resmi sitesine girerek sonuçları öğrenebilir. Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Süper Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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