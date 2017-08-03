YAŞAM
Minik kız ile köpeğin dostluğu sosyal medyayı salladı
03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:40:12 | Güncelleme: 17:56:45
HABERTURK.COM
Kocaman bir Poodle cinsi köpek olan Riku ve Mame isimli küçük kızın dostluğu, kalbinizi eritecek kadar tatlı. İşte sosyal medyanın yeni fenomen ikilisi: Mame ve Riku...
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Bir yaşındaki Japon bebek Mame ile Riku adlı dev Poddle köpek, birbirlerinden pek ayrılmıyorlar.
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Mame'nin anneannesi de bu güzel dostluğu olabildiğince fotoğraflayıp sonsuzlaştırıyor.
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Bu ikili, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olma yolunda. İkilinin Instagram hesabını 100 bine yakın kişi takip ediyor.
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İşte içinizi ısıtacak o kareler...
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