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Minik kız ile köpeğin dostluğu sosyal medyayı salladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:40:12 HABERTURK.COM

Kocaman bir Poodle cinsi köpek olan Riku ve Mame isimli küçük kızın dostluğu, kalbinizi eritecek kadar tatlı. İşte sosyal medyanın yeni fenomen ikilisi: Mame ve Riku...

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    Bir yaşındaki Japon bebek Mame ile Riku adlı dev Poddle köpek, birbirlerinden pek ayrılmıyorlar.

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    Mame'nin anneannesi de bu güzel dostluğu olabildiğince fotoğraflayıp sonsuzlaştırıyor.

     

     

  • 3 Minik kız ile köpeğin dostluğu sosyal medyayı salladı
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    Bu ikili, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olma yolunda. İkilinin Instagram hesabını 100 bine yakın kişi takip ediyor.

  • 4 Minik kız ile köpeğin dostluğu sosyal medyayı salladı
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    İşte içinizi ısıtacak o kareler...

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