İslam dininde bayram günü olarak kabul edilen Müslümanların her Cuma özenerek katılım sağladığı Cuma namazı için bu hafta da büyük bir katılım bekleniyor. Her hafta camilerde cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı öncesinde vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta?" diye soruyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Abdest nasıl alınır? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı için camilere gidecek olan milyonlarca vatandaş, 4 Ağustos 2017 Cuma namazı saatini merak ediyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri...

İstanbul: 13:17

13:17 Ankara: 13:02

13:02 İzmir: 13:25

13:25 Edirne: 13:27

13:27 Bursa: 13:17

13:17 Konya: 13:03

13:03 Samsun: 12:48

12:48 Giresun: 12:40

12:40 Antalya: 13:10

13:10 Diyarbakır: 12:32

12:32 Van: 12:20

12:20 Ardahan: 12:22

12:22 Hakkari: 12:18

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ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest almak için ilk önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" denilerek niyet edilir ve " Eûzü billahi mineşşeyta-nirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır ve iyice temizlenir. Eğer parmaklarda yüzük varsa çıkarılır veya yüzük yerinden oynatılıp altının da yıkanması sağlanır.

Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su verilir ve iyice çalkalanır. Ardından da sağ avuç ile burna üç kere su çekilir.

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Son olarak da abdest birince ayakta ve kıbleye karşı " Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlü" denilerek "Kelime-i Şehadet" okunur.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı nasıl kılınır?

abdest nasıl alınır