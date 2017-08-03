AY BİZE NELER FISILDIYOR?

HIRSLARIMIZ artabilir. Gücü ve başarıyı arzu edebilir ama başkalarından direnç görebiliriz. Bir hareket veya plan konusunda obsesif olmamaya çalışalım. Bizimle aynı fikirde olmayan insanlara karşı anlayışı elden bırakmayalım. Sıkıntı yaşadığımız noktalarda görüşlerimizin doğruluğunu gözden geçirmek işimize yarayabilir. Tehlikeli konulardan ve insanlardan uzak durmaya çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili hırslarınız artabilir. Bu durum özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Eşiniz veya partnerinizin ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış koşullara bağlı işlerinizde takıntılı ve hırslı davranışlar sergileyebilirsiniz. Kendi görüşlerinize karşı diğer insanlardan bazı dirençler görebilirsiniz. Empatiyi elden bırakmamaya çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutkuyla yaptığınız her türlü işte başarı isteğiniz artabilir. Hırslarınız sizi yönlendirebilir ve bu size hata yaptırabilir. Sizinle aynı fikirleri paylaşmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Ailenizdeki keyfiniz, özel hayatınızda etkili olan kişiye karşı yaptırım uygulamanıza veya tam tersi onun sizin hayatınıza yaptırım uygulamasına neden olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel yeteneklerinizi ve bu alanda karşınıza çıkan fırsatları farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazı işlerinizde ve düşüncelerinizde, kendinizi otorite figürleriyle çekişme halinde bulabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk içeren bir işiniz varsa riske girmeyin, inat etmeyin, hırslarınızın artmasından kaynaklı olarak planlarınız konusunda obsesif olmayın. Özel hayatınızda, güç ve başarıyı arzulayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük uğraşılarınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Başarınızı ve şansınızı zorlamamalı, planlarınız konusunda takıntılı olmamalısınız. Yolunda gitmeyen işleriniz varsa planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerinizde ve yakın çevre bağlantılarınızda birtakım çekişmeler içine girebilirsiniz. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı daha toleranslı ve anlayışlı davranmaya özen gösterin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal ilişkileriniz ve parasal işleriniz konusunda bazı sürtüşmelere açık olabilirsiniz. Böyle bir durumda planlarınızın doğruluğunu bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ve iş hayatınızda dirençlerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bazı davranış kalıplarınız yüzünden güzel giden işlerinizde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plandan yürüyen işlerinizde bazı dirençler ve baskılarla karşılaşmanız mümkün. Sizinle aynı düşüncede olmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmeli, sakinliğinizi korumalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş çevrelerinizde, önemli organizasyonlarda veya işlerinizde bazı dirençlerle, sıkıntılarla ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konuların kafanıza çok fazla takılmasına izin vermeyin.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin