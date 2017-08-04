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Seyahat etmenin anlamı, herkes için farklı. Kimimiz dinlenip rahatlamak, kimimiz ise rumuzu ve kültür dünyamızı zenginleştirmek için düşüyoruz yollara. Tabii macera peşindeki gezginleri de unutmamalı. Konu Y kuşağına mensup seyahat aşıkları olduğundaysa, tüm bu seyahat türlerinin bileşimi çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada gördüğümüz zengin çeşitliliğe sahip tatil fotoğrafları, bu durumun net bir göstergesi.

Seyahat sitesi momondo.com.tr, bu farklı ve değişken seyahat alışkanlıklarından yola çıkarak Y kuşağı gezginleri için özel bir rota rehberi hazırladı. İşte dünyanın dört bir yanından en farklı seyahat deneyimlerini yaşayabileceğiniz, henüz gençken görmeniz gereken 10 muhteşem rota!