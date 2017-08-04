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Henüz gençken görülmesi tavsiye edilen 10 seyahat rotası

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:14:44

Yerel kültürler, ekstrem aktiviteler ve sosyal medyada gördüğümüz o muhteşem manzaralar... Yeni nesil, sıradan tatiller yerine ömür boyu unutamayacakları seyahat deneyimlerini tercih ediyor. Peki, henüz gençken görülmesi gereken 10 yerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz?

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    Seyahat etmenin anlamı, herkes için farklı. Kimimiz dinlenip rahatlamak, kimimiz ise rumuzu ve kültür dünyamızı zenginleştirmek için düşüyoruz yollara. Tabii macera peşindeki gezginleri de unutmamalı. Konu Y kuşağına mensup seyahat aşıkları olduğundaysa, tüm bu seyahat türlerinin bileşimi çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada gördüğümüz zengin çeşitliliğe sahip tatil fotoğrafları, bu durumun net bir göstergesi.

    Seyahat sitesi momondo.com.tr, bu farklı ve değişken seyahat alışkanlıklarından yola çıkarak Y kuşağı gezginleri için özel bir rota rehberi hazırladı. İşte dünyanın dört bir yanından en farklı seyahat deneyimlerini yaşayabileceğiniz, henüz gençken görmeniz gereken 10 muhteşem rota!

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    Blue Lagoon, İzlanda

     

    Muhteşem doğasından kaplıcalarına, karla kaplı dağlardan büyüleyici şelalelere doğanın cömert davrandığı bir ülke İzlanda. Kendinizi peri masallarında gibi hissedeceğiniz kasabaları ziyaret ettikten sonra günün yorgunluğunu Blue Lagoon'da atabilirsiniz.

     

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    Eğer şanslı bir gününüzdeyseniz, turistlerin her yıl görmek için bölgeye akın ettikleri Kuzey Işıklarına bile denk gelebilirsiniz!

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    Angkor Wat, Kamboçya

    Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde yer alan gizemli tapınak Angkor Wat’ın yapımı 8. yüzyıla dayanıyor. 

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    Dünyanın ‘Sekizinci Harikası’ olarak da kabul edilen yapı, mimarisinden tasvirlerine, tarihinden gizemli hikayelerine büyüleyici bir yer. Seyahat edecek olanlar için tavsiyemiz bölgeyi gün doğumunda ziyaret etmeleri.

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