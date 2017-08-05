HT Cumartesi ekinden Nur Toprakoğlu, genç pasta şefir Fikret Kuşadalı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Kimi yemekler lezzetleri kadar görsellikleriyle de insanı etkiliyor. İster istemez yemeden önce karşısına geçip bir süre şefin tabakta yarattığı resme bakakalıyorsunuz. Fikret Kuşadalı’nın pastalarını önce Instagram’da gördüm. Fotoğraflardaki pastalar kayıtsız kalınacak gibi değildi. Bu kış Kurtuluş’ta açılan adını Danca deneyim demek olan Oplevelse’den alan Danimarka kafesine de pastaların peşine düşünce ulaştım. Kopenhag’da tadına baktığım çörek ve keklerden yapıyorlardı. Hal böyle olunca buluşmamız kaçınılmaz oldu. Genç şef Fikret Kuşadalı ile Oplevelse’de buluştuk.

Pasta yapmaya nasıl başladınız?

Aydın’da bir çiftlikte büyüdüm. Çocukken de mutfağa meraklıydım. Evde genellikle tatlı bir şey olmazdı, annem de beni mutfağa sokmazdı, ben de annemden gizlice tatlı yapardım. Annem mimar, anneanne de peyzaj mimarı. Anneannemin izinden yürüdüm ve İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı’nı kazandım. 2013’te çalışmak zorunda kaldım. Önce bir kafede baristalık yaptım, sonra mutfağa geçtim. Ekşi maya ekmek öğrendim. Haftanın 6 günü çalışmaktan sıkılmıştım. Kendi kontaklarımı kullanarak sipariş almaya başladım. Pasta işi böyle başladı.

Pastacılık, kimyagerlik gibi ince bir iş eğitim aldınız mı?

Hedefim kuzey Avrupa’ya gitmekti ama Euro çok yükseldi. Burada pasta ve ekmekçilik eğitimi aldım. Herkesin yaptığı şeyleri yapmak istemiyordum. İşte tam bu sıralarda Oplevelse’nin sahipleri Mahir ve Semra Mutlu ile tanıştım.