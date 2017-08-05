HT Cumartesi ekinden Nur Toprakoğlu, genç pasta şefir Fikret Kuşadalı ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Kimi yemekler lezzetleri kadar görsellikleriyle de insanı etkiliyor. İster istemez yemeden önce karşısına geçip bir süre şefin tabakta yarattığı resme bakakalıyorsunuz. Fikret Kuşadalı’nın pastalarını önce Instagram’da gördüm. Fotoğraflardaki pastalar kayıtsız kalınacak gibi değildi. Bu kış Kurtuluş’ta açılan adını Danca deneyim demek olan Oplevelse’den alan Danimarka kafesine de pastaların peşine düşünce ulaştım. Kopenhag’da tadına baktığım çörek ve keklerden yapıyorlardı. Hal böyle olunca buluşmamız kaçınılmaz oldu. Genç şef Fikret Kuşadalı ile Oplevelse’de buluştuk.
Pasta yapmaya nasıl başladınız?
Aydın’da bir çiftlikte büyüdüm. Çocukken de mutfağa meraklıydım. Evde genellikle tatlı bir şey olmazdı, annem de beni mutfağa sokmazdı, ben de annemden gizlice tatlı yapardım. Annem mimar, anneanne de peyzaj mimarı. Anneannemin izinden yürüdüm ve İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı’nı kazandım. 2013’te çalışmak zorunda kaldım. Önce bir kafede baristalık yaptım, sonra mutfağa geçtim. Ekşi maya ekmek öğrendim. Haftanın 6 günü çalışmaktan sıkılmıştım. Kendi kontaklarımı kullanarak sipariş almaya başladım. Pasta işi böyle başladı.
Pastacılık, kimyagerlik gibi ince bir iş eğitim aldınız mı?
Hedefim kuzey Avrupa’ya gitmekti ama Euro çok yükseldi. Burada pasta ve ekmekçilik eğitimi aldım. Herkesin yaptığı şeyleri yapmak istemiyordum. İşte tam bu sıralarda Oplevelse’nin sahipleri Mahir ve Semra Mutlu ile tanıştım.
Pasta yapmak zor değil mi, çok titiz bir çalışma gerektiriyor değil mi?
Pasta yapmanın farklı farklı zorlukları var. Sürekli reçete çalışıyorum ve reçetelerim her siparişte değişiyor. Bu yüzden en az 3 gün önceden alıyorum siparişleri. Pasta için önceliğim içeriği ve lezzeti. Sipariş verenleri pastanın içeriği hakkında bilgilendiriyorum. Günün sonunda yaptığım pastanın yenmesi önemli benim için.
Pastaların dekorasyonu nasıl bir süreç sonunda çıkıyor?
Nasıl dekore edeceğime pasta bittiğinde karar veriyorum. İçimden ne geliyorsa, elimde ne malzeme varsa süslemeyi ona göre yapıyorum. Malzeme de önemli çünkü...
Malzemeleri nerelerden temin ediyorsunuz?
Çalıştığım birkaç manav var, bazen pazara çıkıyorum. Pasta dışında ekmek de yapıyorum. Yeni yaptığım bir mısır unlu ekmek var mesela. Onun işlenmiş mısır unu Samsun’dan geliyor. Yaptığım ekmeklerin ve pastaların içeriği ve lezzeti benim için önemli, bu yüzden malzeme konusunda titiz davranıyorum.
Pasta dışında neler yapıyorsunuz?
Tamamen sipariş veren kişinin isteklerine göre şekilleniyor yapacaklarım. İçime sinmesi de lazım tabii. Mesela bir doğum günü partisi ya da düğün için mönüyü hazırlayıp sonra da pişiriyorum. İşin içine sıcak yemek girmiyor, tam anlamıyla bir catering denilemez ama soğuk yiyeceklerin tamamını hazırlıyorum. Bu mönüde pasta da oluyor, salata da, içecek de...
Kuşadalı’nın pastalarını We eat love adlı internet sitesi üzerinden sipariş edebilir ya da cuma-cumartesi ve pazar günleri İstanbul Kurtuluş’taki Oplevelse adlı kafede tadabilirsiniz.