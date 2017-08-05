Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto'nun 1082'nci hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Biletlerini satın alanlar, Sayısal Loto sonuçlarının açıklanacağı saati beklemeye başladı. Peki, 5 Ağustos 2017 Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler...

Sayısal Loto'nun geçtğiimiz Cumartesi yapılan 1081'inci hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 639 bin 351 lira 50 kuruş sahibini buldu. Kazandıran numaraların 22, 23, 26, 30, 40 ve 45 olarak belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırdığı kaydedildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenli olarak her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1082. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Çekilişte 6 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanacak.

Sayısal Loto çekilişi, her hafta Cumartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'e kadar www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Sayısal Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları takip edilebilir.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

1081'inci hafta çekilişinde 1 milyon 639 bin 351 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyesi olan Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 22, 23, 26, 30, 40 ve 45 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 143 kişi 4 bin 827 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 810 kişi 66 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 126 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

1081. hafta çekilişinde 4 milyon 314 bin 82 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.639.351,50 TL 5 bilen kişi sayısı : 143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.827,05 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.810 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 134.126 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,90 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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