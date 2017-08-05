HT Cumartesi ekinden Ece Ulusum, “Cup’ışalım mı?” yarışlarını kaleme aldı.

“Cup’ışalım mı?” bu yıl üçüncü kez Bodrum sularında gerçekleşti. Müsabakayı yerinde takip ettik, sonuçları belirleyen arabulucu heyete katıldık. Anlaşılan yelkeni rüzgârda sürmesi de, müsabaka sonuçlarını hesaplaması da zor...

Bodrum D-Marin Turgutreis’in küçük kütüphanesinde yaklaşık 6 saattir oturuyorum. Saatlerdir bir teknede yelken etkinliğini takip ettiğim için zemin sallanıyor. Hatta bir ara 4.6 şiddetinde deprem olmuş da yine kendim sallanıyorum sandım, umursamadım. Odada can yelekleri, yelkenli kitapları, güneş kremleri, yelkenli maketleri ve sahiplerini bekleyen altın sarısı plaketler var. Karşımdaysa herkesin beklediği komite daha doğrusu arabulucu heyet... 10 dakikada bir kapı çalınıyor, katılıcımlar “Sonuçlar belli oldu mu?” diye heyecanla soruyor. Heyet, ‘Cup’ışalım mı? Powered by Volvo Car Turkey yelkenli etkinliğinin sonuçlarını hesaplıyor. “Heyet” dediğime bakmayın yalnızca iki kişiler. Yine de işleri epey zor, zira son model bir yelkenliyle düşük model bir yelkenliyi eşit kefeye koymak için bir sürü formül geliştirmişler. Ona göre hesaplamalar yapılıyor. Son model yelkenlisi olanlar başta bir homurdandı ama “Nasılsa eğlenmeye geldik” deyip fazla uzatmadı. Zaten çoğu birbirini ulusal ve uluslararası yarışlardan tanıyor ki buraya eğlenmek ve yelkenli sporuyla ilgilenenlere cesaret vermek için gelmişler. Benim de son gün yakından takip ettiğim yelkenli etkinliğinden biraz söz edeyim...

4 SAATTE 10 MİL

Naviga Dergisi’nin ön ayak olduğu, 3’üncüsü gerçekleşen “Cup’ışalım mı?” etkinliğine bu yıl yerli, yabancı 62 yelkenli katıldı. Marina tıklım tıklım, iskelelerde gezinirken hazırlık telaşlarına da şahit oldum. Kimisi ağırlık yapabilecek eşyaları bırakıyor ki rüzgârı verimli kullansın kimisi yükü dert etmiyor hatta pembe flamingo şişme deniz yatağını bile alıyor. Katılımcılar kadar izleyici tekneler de hummalı bir hazırlıkta, saati hesaplıyor. Ben şanslıyım; denizci, gazeteci, yazar, müzisyen ve bol anısı olan Turgay Noyan’ın teknesindeyim. “Aman ha, sıkı tutun iyi sallıyor bu tekne” diye beni sıklıkla uyarıyor ama acemi denizci ben ayakta durmayı bırakın, otursam bile savruluyorum. O sırada yakınımızdan Daisy Queen adında bir yelkenli geçiyor, içindeki aile bize el sallayıp rüzgâra kaptırdı, gitti.

Yelkenleri seyredip fotoğraflarken bir yandan Turgay Bey anlatıyor: “Bu bir yarış değil, deniz festivali. Ondan kapışmak tabiri var. Yelkenlileri denize çıkarmak ve bu sporu öğrenmek için fırsat. Sırf bu müsabaka için komşu ülkelerden gelen yelkenliler var.” Derken telsizden anons işitiyoruz: “Son grup hazır olun, 3... 2... 1...”

Yarışta 4 bölüm var, çok fazla yelkenli olduğundan çarpışmalar olabiliyormuş ondan hepsi aynı anda başlayamıyor ki bu da heyetin hesaplamalarda göz önünde bulundurduğu detaylardan biri. Sabah 11.00’de başlayan yarış son yelkenli gelene kadar beklendiğinden, arada rüzgâr durduğundan 4 saati buldu. 10 millik bir yarış için hiç fena bir süre değil...

ŞİMDİ KAPIŞTIK AMA İLERİDE YARIŞACAĞIZ

Ve sonunda iki günün sonuçlarını toplayıp bu tatlı yarışın kazananlarını belirlemek için arabulucu heyet hesaplamalara başladı. “6 saat sürecek ne var ki?” diyenleriniz olabilir ben de bu kadar süreceğini beklemiyordum. Şöyle ki katılımcılardan biri gelip bir başka katılımcının etik davranmadığını söylerse, protesto eder ve şahit bulursa hesaplamalar en başından yapılıyor.

Keza ben 2 kere yeniden hesaplandığına şahit oldum. Nitekim bu süreç tatlıya bağlandı ve deniz tuzundan arınan katılımcılar kapışma heyecanını unutup eğlenmeye daldı. Ortada bir ‘yarış’ olmadığından teselli ödülleri, sponsorlukların indirimleri ilk üç yelkenliye verildi. Ödülleri verenlerden biri de Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen idi ve önemli bir detayı açıkladı: “Volvo Ocean Race’in bir ayağını Türkiye’ye getirmek için girişimlerde bulunuyoruz.” İşte o zaman işler kapışmaktan çıkar, sıkı bir yarışa dönüşür. Görünen o ki iddialı yelkencilerimiz var...

MANGAL VE DANS

Mangal ve dans... Bu etkinliğe deniz festivali demek hiç de yanlış olmaz çünkü denizde ve karada birçok aktivite düzenlendi. Mesela Türkiye’nin ilk uzun mesafeli stand up paddle yani kürek sörfü yarışı yapıldı. Şişme bot (RIP) yarışı düzenlendi. Windsurf ve kite surf yapıldı. Yarışın ardından katılımcılara D-Marin Turgutreis Yacht Club havuzunda SUP yoga dersi verildi. Su sporlarına meraklı çocuklar da atölyeye katıldı ve yelken bastı... Ana etkinlikten sonra akşamüstü mangal partisi, müzik ve dans!