Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde, 17. yüzyılda yaşayan İslam âlimi Ahmed-i Hânî’nin adını taşıyan ve İshak Paşa Sarayı çevresinde 3 gün sürecek festival, dün başladı. Gazete Habertürk'te yer alan haber göre şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde, Kuran-ı Kerim, Kürtçe kaside ve mevlit okundu. Ahmed-i Hânî’nin anlatıldığı programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kaan da katıldı. Törende, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan da yer aldı.

Bakan Kaya konuşmasında, Ahmed-i Hânî’nin İslam ve Anadolu coğrafyasındaki önemine değindi. Ahmed-i Hânî’nin sevgiyi kuşatan gönül ustalığıyla Kürtçe’yi zirveye taşıdığını söyleyen Kaya, “Onun dili, kardeşlik çağrısı bir yakarış ve duaydı. Kullandığı her dili gönül iklimiyle süslemiş, edebiyatımıza ruh vermiştir” dedi. Kaya, “Teröre inat kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bu ülkede hiç kimsenin ötekileşmesine, dışlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize güç katacak her adımın arkasındayız” diye konuştu.

‘HALİMİZ İÇLER ACISI’

Bakan Kurtulmuş ise Mevlânâ’nın, Yunus Emre’nin, Ahmed-i Hânî’nin inşa ettiği barış yurdunun günümüzde içler acısı halde olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, “Her taraf perişan vaziyette. İnsanları mezheplerine, etnik kökenlerine bölüp aramıza fitne sokmaya çalışanların elde ettiği sonuçları Suriye ve Irak’ta görüyoruz. Suriye paramparça oldu. DEAŞ ile önce Musul’da Şiilere eziyet ettiler. Sonra başka gruplarla ‘DEAŞ’ı temizliyoruz’ diyerek Sünnilere eziyet ettiler. Kazanan belli. Müslüman ülkeler tarumar olmuş bir şekildeyken kazanan azmış, azdırılmış İsrail yönetimi ve İsrail hükümetidir” ifadesini kullandı. Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Barışın bedeli, bazen savaşın bedelinden daha ağırdır. Ama bu bedeli ödedik, ödemeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Acem’in meselelerini görüşerek, konuşarak çözdüğü günleri hayal ediyoruz.”

Kurtulmuş ve Kaya, daha sonra vatandaşlarla İshak Paşa Sarayı’na yürüdü. Restorasyonu biten İshak Paşa Sarayı’nı gezip Vali Süleyman Elban’dan bilgi alan 2 bakan, Doğubayazıt Kaymakamlığı’nca yaptırılan Doğubayazıt Kültür ve Müze Evi’nin açılışını yaptı. Kurtulmuş ve Kaya, müzedeki eserleri inceledi.

Ahmed-i Hânî kimdir?

Bakanlar Kurtulmuş ve Kaya, Doğubayazıt Kültür ve Müze Evi’nin de açılışını yaptı. 17. yüzyılda yaşamış Kürt edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam âlimidir. Yaşadığı yörede şeyh olarak kabul edilmiş, Hani Baba adıyla da anılmıştır. Ayrıca, Molla Ahmed olarak da tanınır. Hânî Aşireti’nden olan Ahmed Hânî (Ahmed-i Hânî) olarak bilinmektedir. 4 dil (Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe) bilen Hânî’nin ‘Mem û Zîn’ adlı eseri, sinemaya da uyarlanmıştır.