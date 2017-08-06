Fitness'da poz çalışmaları

Fitness'ın en zor aşamalarından birine geldik. Poz çalışması! Aslında çok basit bir şeymiş gibi gözükse de, işin içine girince, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Bütün bir sene harala gürele antrenmanlar yapıp, yalnızca iki dakika içinde bütün bir senenin sunumunu yapmak kolay değil. Kulağa biraz haksızlık gibi gelebilir ancak, fitness böyle bir şey. Aç, susuz bir halde, vücudunuzu en iyi formundayken sunmanız gerekiyor ki hakemler sizi fark etsin.

Bu işle ilgilenmeyen pek çok insanın bu sporla ilgili ilk aklına gelen, sporcuların podyumdaki duruşları. Sporcuların podyumdaki duruşları ardından hücumbot, çok kaslı gibi tabirler kullanılsa da; onlar gündelik hayatlarında öyle gözükmüyorlar. Podyuma çıkmadan evvel bedenlerini ve en önemlisi de kaslarını en iyi şekilde göstermek için çeşitli çalışmalar yaparak gördüğümüz o formlara ulaşıyorlar. Poz çalışması o kadar önemli ki Selin Nalıncı bile, antrenmanlardan ziyade poz çalışırken kendini sakatladığını söylüyor. Vücudunuzun en güzel gözüktüğü pozu bulmanız, diyaframınızı kullanmanız ve bedeninizi zorlamanızın belki de en büyük bedeli bu sakatlanmalar.

Türkiye Şampiyonası'na yaklaştığımız şu günlerde, Selin Nalıncı da antrenmanlarında en az 30 dakikayı poz çalışmasına ayırmaya başlıyor.

Bütün bir hazırlık sürecini, podyumda geçireceğiniz bir iki dakika içerisinde sunmanız gerek ve bunu en iyi şekilde yapmanız gerekiyor ki, verdiğiniz tüm emek hak ettiği dereceyi alsın. Eğer bu poz çalışmasını ihmal edip "önemli olan antrenman" derseniz, kaybedersiniz. Kaybetmek derken, çok daha iyi bir derece alabilecekken, sadece bu poz çalışmasını ihmal ettiğinden dolayı hak ettiğinden çok daha düşük dereceler almaktan bahsediyoruz.

'İLK ÖNCE GÖZE HİTAP ETMEK LAZIM'

Poz, en az antrenman kadar önemli hatta daha da önemli çünkü; puanı buradan alıyorlar. Aslında bu biraz yemek pişirmeye benziyor. Tadı ne kadar lezzetli olursa olsun, onu güzel bir şekilde sunmazsınız kimse yemek yemek istemez. Podyumda da aynı şekilde, formunuzu iyi bir performansla sergilemezseniz, bütün antrenmanlarınız ne yazık ki çöpe gitmiş oluyor.

HAKEMLERİN DİKKATİ NASIL ÇEKİLİR?

Selin Nalıncı bu konuda "Öncelikle duruş ve kendine olan güvenin podyumda iyi bir şekilde hakemlere belli edilmesi gerekiyor ki önce hakemlerin dikkatini çekebilelim. Dikkatlerini çektikten sonra, sizi incelemeye başlarlar. Bakalım bacak, kol formu nasıl diye daha detaylı incelerler. Zaten duruşunuz silikse, podyumda diğer yarışmacı arkadaşlarınız arasında dikkat çekmeyip sönük kalıyorsanız; dikkat çeken başka bir yarışmacı, formu sizden kötü olmasına rağmen, çok daha iyi bir derece alma şansına sahip oluyor. Bu da haksızlık değil" diyor.

Birçok yarışmacı, haksızlık olarak değerlendirebilir. Herkes konuşur "baksana benim formum bundan daha iyi" diye ama, "podyumda nasıldın?" asıl önemli olan konu bu.. Nasıl ki, pişirdiğimiz yemeği sofrada en güzel biçimde sunmak gerekiyorsa bizim için de bütün antrenman sürecini en iyi şekilde, podyumda bize verilen sürede sergilememiz gerekiyor.

'POZLARIN KURALLARI VAR'

Öyle her aklına estiği gibi duramazsın. Elini nereye koyacaksın ayağın kaç cm önde duracak, sağ kolun nerede, sol kolun nerede duracak, bunların hepsi önceden belirli hareketler. Bir de unutmadan söylemek gerek, podyumda hep gülümseyeceksin. Bakın bu poz konusu o kadar önemli ki, bir pozu yanlış yaparsanız uyarı alırsınız, düzeltmediğiniz takdirde podyumdan aşağı alınırsınız.

Hatta Federasyonların yasakladığı pozlar da vardı. Daha öncesinde geçerliliği olan ama daha sonrasında yasaklanmış pozlar var. O pozları verirseniz diskalifiye edilirsiniz. Kafamıza göre keşke sunum yapabilsek! Herkesin kendini iyi hissettiği duruşlar vardır. Ama mecburi duruşlarda bütün yarışmacılar çeyrek dönüşler olarak kıyaslanır.

ÇEYREK DÖNÜŞLER NEDİR?

Aynı sıkletteki bütün yarışmacılar tek sıra halinde diziliriz. Komut alarak dönüşleri gerçekleştiririz. Çeyrek dönüşler, önden normal duruş, iki yandan duruş, arkadan normal duruş olmak üzere dört tane zorunlu pozdur. Bunun dışında dereceye giren, yani yarı final yapan, yarışmacılar bu sefer solo performanslarını gösterirler. Bu da bir dakikalık bir sunumdur. Bunun bir kuralı yoktur.

ANTRENMANDA NE KADAR SÜRE POZA AYRILMALI?

Son bir ay aslında her gün 30 dakika kadar yapılması gerekiyor. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar iyi bir sunum yapabiliyorsunuz. Tabii bunu aynanın karşısında yapmanız gerekiyor, kendi duruşunuzu kontrol ederek... İşte bacağınızı ne kadar öne koyarsanız, örneğin kalça formunuz ne kadar iyi gözüküyor. Kişiye göre de değişen şeyler. Kurallar çerçevesinde, kendi vücudunuza göre pozu uyarlamanız gerekebiliyor. Bu da pratikle olacak bir şey, aynanın karşısında ya da sürekli telefonla kendi videolarınızı çekerek podyuma çıkana kadar bunu en iyi hale getirmiş olmanız lazım.