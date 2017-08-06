Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1082. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. İşte 5 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 23 - 32 - 44 - 45 - 47 - 48
Sayısal Loto'nun dün akşam yapılan 1082. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 226 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.643.575,12 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|105
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6.591,70 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|6.829
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|76,60 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|123.226
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,90 TL
BİR ÖNCEKİ HAFTA 6 BİLEN 1 KİŞİ 1 MİLYON 693 BİN TL KAZANMIŞTI
29 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 22 - 23 - 26 - 30 - 40 - 45
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1081. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 639 bin 351 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Çekilişte 5 bilen 143 kişi 4 bin 827 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 810 kişi 66 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 134 bin 126 kişi de 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.639.351,50 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|143
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.827,05 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.810
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|66,90 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|134.126
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,90 TL
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