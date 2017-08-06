Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1082. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. İşte 5 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 23 - 32 - 44 - 45 - 47 - 48

Sayısal Loto'nun dün akşam yapılan 1082. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 226 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.643.575,12 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.591,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.829 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 123.226 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,90 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA 6 BİLEN 1 KİŞİ 1 MİLYON 693 BİN TL KAZANMIŞTI

29 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 22 - 23 - 26 - 30 - 40 - 45

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1081. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 639 bin 351 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Çekilişte 5 bilen 143 kişi 4 bin 827 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 810 kişi 66 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 134 bin 126 kişi de 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.639.351,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 143 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.827,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.810 Kişi Başına Düşen İkramiye 66,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 134.126 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,90 TL

sayısal loto

sayısal loto sonuçları