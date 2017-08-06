Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:32:55 | Güncelleme: 01:47:06
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 7 - 13 Ağustos haftası burç yorumunuz...
1
1|77
Haftanız sosyal çevre alanlarınızdaki tutulmayla başlıyor sevgili Koç ve Yükselen Koçlar. Pazartesi günü oluşan Parçalı Ay Tutulması sosyal çevre alanlarınızı kapsıyor.
2
2|77
Sosyal ortamlarınızda hareketlenmeler, bazı olaylar cereyan edebilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere siz de ortak olabilirsiniz. Veya aşk hayatınızdaki gelişmeleri arkadaş çevrenize sürpriz bir şekilde açıklamak durumunda kalabilirsiniz.
3
3|77
Arkadaşlarınızın hayatındaki duygusal konular hayatınızda yer edebilir. Önemli bir organizasyon işiniz sonuca ulaşabilir veya bu tarz işlerinizde duygusal stresler yaşayabilirsiniz.
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4
4|77
Bu hafta tutulmanın etkisinin yanısıra, Perşembe günü ortaklaşa kreatif ve sanatsal işlerinizde ve özel hayatınızda çok güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir ama karar vermek ve harekete geçmek konusunda elinizi çabuk tutun.
5
5|77
Pazar günü Merkür 3. Kez gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar Merkür iş kollarınızda, hizmet hayatınızda size sorunlar çıkartabilir. Bu dönemde işinizi değiştirmeyin, önemli işlere başlamayın, imza atmayın.
6
6|77
Bu alan aynı zamanda sağlık alanınız olduğundan, eski sağlık sorunları yeniden nüsedebilir. 31 Ağustos a kadar sağlığınızı ilgilendiren büyük önemli ameliyatlardan kaçının.
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7
7|77
Haftanız kariyer alanlarınızda oluşacak bir tutulmayla başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
8
8|77
Pazartesi günü oluşacak Ay tutulmasında iş ve kariyer hayatınızda, iş ilişkisi içinde bulunduğunuz insanlarla, otorite figürleriyle, üstlerinizle ilişkilerinizde dikkatli olun.
9
9|77
Bu Ay Tutulması daha çok kariyer hayatınızda önemli sonuçları; yeni başlangıçları, sonlanmaları hayatınıza hızlı ve beklenmedik olaylarla taşıyacak sevgili Boğalar.
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10
10|77
Bu hafta genelinde ve Perşembe günü aile ve ev hayatınızda sorumluluklarınızı bilecek, kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Evinizle ilgili kalkışacağınız projeler ve işlerde şans sizden yana.
11
11|77
Yalnız işlerinizde elinizi hızlı tutun zira Pazar günü Merkür bu yılın 3. Gerilemesiyle sahnelerde olacak. Merkür bu sefer aşk hayatınızda var olan sıkıntı ve problemleri su üstüne çıkarmak için uğraşacak.
12
12|77
Bu yüzden elinizi çabuk tutun, bu tarihe kadar en azından fikirlerinizde ve düşüncelerinizde, aşk hayatınızda net kararlar almaya çalışın.
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13
13|77
Ay sonuna kadar aşk hayatınızda veya çocuğunuzla olan iletişiminizde sıkıntılar görülebilir. Yaratıcılığınız artarken, eski sorunların, ilişkilerin çözülmek üzere karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
14
14|77
Haftaya geleceğinizi ilgilendiren konularla ve bu alanda yaşayacağınız bir ay tutulmasıyla başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
15
15|77
Bu tutulma sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızı tetikleyecek. Bu tutulmayla beraber bu alanlarda beklenmedik duygusal konu ve olaylara, birtakım sonuçlara ve kararlara açıksınız.
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16
16|77
Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ya da bu alanda birtakım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunların ön plana çıktığına şahit olabilirsiniz.
17
17|77
Bu hafta durumları toparlamak için gökyüzünden olumlu etkiler alıyorsunuz. Yakın çevrenizin katkılarıyla, iletişiminizin akıcılığıyla sevdiğiniz insanın başını döndürebilirsiniz. Özel hayatınızda ve iletişimsel işlerinizde Perşembe günü fırsatlar ayağınıza gelebilir.
18
18|77
Bu hafta anlaşma ve imza gibi işlerinizin bir çoğunu hızlandırıp halletmeye çalışın zira hafta sonu Merkür gerilemeye başlıyor. Pazar günü Merkür ev, aile, yuva alanlarınızda gerileyecek, bu alanlarda yine var olan sıkıntıları, daha önceden konuşulmuş konuları ve olayları karşınıza çıkarabilir.
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19
19|77
Ay sonuna kadar çok dikkatli adımlar atın, herhangi bir ev alım, satım, kiralama işine kalkışmayın. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için herkesten daha fazla etkilenme ihtimalinizin olacağını da aklınızdan lütfen çıkarmayın.
20
20|77
Haftanız parasal alanda oluşan bir tutulmayla başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen yengeçler. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek.
21
21|77
Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir.
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22
22|77
Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak. Hayatın sizi değiştirecek veya zorlayacak yönleriyle bu ay tutulmasında daha fazla yüzleşeceksiniz sevgili Yengeçler.
23
23|77
Bu hafta özellikle Perşembe günü ev alım, satım, yer değiştirme, ailevi konulardaki parasal gelişmeler ve yatırımlarınız anlamında oldukça şanslı olabilirsiniz. Bu yüzden bu alanlarda karara varacaksınız biraz hızlanın, Pazar günü merkür gerileyeceği için daha önceden yarım kalmış, görüşülmüş işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.
24
24|77
Bu Pazar Merkür yakın çevre, akraba ve kardeşler evinizde gerileyecek. İletişimsel konularda aksiliklere hazır olmalısınız. Yine Merkür, iletişim kanallarınızdaki sıkıntı ve sorunları karşınıza çıkarabilir.
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25
25|77
Yine bu süreçte bir elektronik eşyanız, cep telefonunuz bozulabilir, bilgisayarınız elden çıkabilir aynı zamanda bir evrak kaybolabilir. Önemli anlaşmalardan, yeni başlangıçlardan kaçınmakta fayda var. Büyük adımlardan, girişimlerden 31 Ağustos’a kadar uzak durun.
26
26|77
Haftanız özel ilişkilerinizde yaşanacak bir tutulma ile başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu Pazartesi oluşan Ay Tutulması ile birlikte ikili ilişkilerinizle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere hazır olmalısınız sevgili Aslanlar.
27
27|77
Dikkatli ve esnek olmanız gereken günlerdesiniz ama bir yandan da esnek olmak sizin için kolay olmayacak. Aynı zamanda ilişkilerde birtakım sorunlar, güvensizlikler ortaya çıkabilir.
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28
28|77
Mevcut birlikteliklerinizde, birtakım değişimler yapma arzusu öne çıkabilir. Eğer bu değişimlere istenilen bir şekilde cevap vermezseniz ve statükocu davranırsanız ilişkileriniz riske girebilir.
29
29|77
İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edecek. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.
30
30|77
Bu hafta ortasında önemli bir fırsat karşınıza gelebilir. Yakın çevrenizle ilgili konularda kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilir, girişim alanında önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ama işlerinizde sonuca ulaşmak için elinizi çabuk tutmalısınız. Pazar günü Merkür para evinizde geriliyor.
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31
31|77
31 ağustos’a kadar para alışverişlerinize çok dikkat edin, para anlaşmalarından, ticari anlaşmalardan lütfen uzak durun. Parasal işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlar karşınıza gelebilir.
32
32|77
31 ağustos’a kadar para alışverişlerinize çok dikkat edin, para anlaşmalarından, ticari anlaşmalardan lütfen uzak durun. Parasal işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlar karşınıza gelebilir.
33
33|77
Haftanız günlük iş alanlarınızda oluşan bir tutulmayla başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu tutulmayla beraber iş koşullarınız, çalışanlarınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz.
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34
34|77
İşinizle ilgili konularda hızlı gelişmelere açık olacaksınız. İş ortamınızda yanınızda çalışan insanlar ya da beraber çalıştığınız insanlar varsa onlarla ilgili beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.
35
35|77
Günlük, rutin işlerinizde birtakım aksamalar, birtakım iniş-çıkışlar oluşabilir. Sağlığınızda da bazı sonuçlar karşınıza gelebilir. Dolaşım sistemi, ayaklar, baldırlar, varisler, tansiyon iniş çıkışlarına dikkat edin.
36
36|77
Geri plan çalışmalarınız, kurum ve firma çalışmalarınızda etkili işler sizi bulabilir, parasal olarak değişik şanslar veya fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama büyük yeniliklerden yeniliklerden kaçınmanız gerekek zira Pazar günü itibarıyla Merkür sizin kişisel evinizde geriliyor.
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37
37|77
Kişisel hayatınızda önemli kararlardan, önemli adımlardan, anlaşmalardan kaçınmalısınız. Bir yandan da yanlış ifadeler, kendinizi istediğiniz gibi ortaya koyamamanıza neden olabilir.
38
38|77
İmzalardan başlangıçlardan kaçının. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğundan bazı yavaşlamalar ve engeller ortaya çıkabilir.
39
39|77
Haftanız aşk ve çocuk hayatınızla ilgili bir tutulmayla başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyebilir.
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40
40|77
Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar, çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir ve siz hayatınızda çok hızlı şekilde bu konulara yer açabilirsiniz.
41
41|77
Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif birtakım işleriniz varsa yine bu Ay Tutulması ile beraber bu işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Bu hafta ortasında sosyal çevrenizden alacağınız güzel teklifler ve desteklerle önemli işlere imza atabilirsiniz.
42
42|77
Hayatınıza etki edecek insanlarla tanışabilir, birden fazla işle uğraşabilirsiniz yalnız işlerinizi hızlandırmanız ve çok da önemli yeniliklerden şimdilik kaçınmanız gerekebilir.
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43
43|77
Pazar günü Merkür, sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Geçmiş konu ve olaylar önem kazanacak ve bunları daha fazla sorgulayacaksınız. Geçmişten getirdiğiniz çözülmeyen konular ve meseleler daha fazla karşınıza gelecek.
44
44|77
Seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret ve maneviyat alanlarınızda birtakım aksilikler, yanlış anlaşılmalar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi, yeteri kadar tanımadığınız insanlara ifade edemeyebilirsiniz. 31 Ağustos’a kadar büyük başlangıçlardan kaçının.
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45|77
Haftanız aile alanlarınızda oluşan bir Ay tutulmasıyla başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir.
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46|77
Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacaksınız. Aynı zamanda geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir.
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47|77
Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir. Bu değişimler iş hayatınıza da yansıyacak, iş ve kariyer konularıyla da bir anlamda ilgili olacaksınız. Bu yüzden gergin, koparıcı, beklenmedik etkilere karşı bu Tutulma civarında dikkatli olun. İlişkilerinizi ve iletişiminizi doğru şekilde devreye sokarsanız sıkıntıları kolay aşacaksınız.
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48|77
Merak etmeyin iş hayatınızda bu haftaortasında çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Onlardan bir tanesi Perşembe günü kapınızı çalabilir. Kendinizi manevi olarak şanslı ve fırsatlı görebilirsiniz.
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49|77
Pazar günü Merkür gerilemeye başlıyor. Merkür’ün sizin çevre alanınızda gerilemesiyle beraber, arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili konularda bir yorumda bulunacaksanız, fikirlerinizi söyleyeceksiniz birtakım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsiniz; yanlış ifadeler, kendinizi yanlış gösterme etkili olabilir.
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Özellikle onlarla olan bağlantılarınızda buna çok dikkat edin. Eski arkadaşlarınız 31 Ağustos a kadar yine gündeminize yerleşebilir. Daha önceden konuşulmuş işlerin üzerine eğilebilirsiniz.
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Haftanız iletişime dayalı işlerinizde oluşacak bir tutulmayla başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Pazartesi günü oluşan Ay tutulmasıyla beraber iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamaya meyillisiniz.
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Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız.
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Parasal takviyeler bu süreçte sizi destekleyecek, merak etmeyin. Bir yandan da eğer uzakta bir tatildeyseniz yakın çevrenizde olup biten olaylara uzaktan müdahale etmek veya gönlünüzün orada olması gibi etkiler sizi bu Tutulmada zorlayabilir.
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Olaylara kısa çözümler üretmek bu tutulmada önemli olabilir. Haftaortasında geleceğinize yönelik işlerinizde sosyal çevrenizden göreceğiniz destekler ve fırsatlar karşınıza gelebilir.
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Eğitim, seyahat, medya işlerinizde önemli şanslarla karşılaşabilirsiniz yalnız elinizi çabuk tutmalı, kararlarınızdaki netliği oluşturmalısınız zira Pazar günü Merkür’ün kariyer ve iş alanlarınızda gerilemesiyle beraber toplum önü konuşmalarınıza ve işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız.
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31 Ağustos’a kadar önemli anlaşmalardan, görüşmelerden ve yeni başlangıçlardan uzak durmalısınız. Daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş, tamamlanmamış işlerinizin peşine düşebilirsiniz.
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Haftanız para alanlarınızda oluşan bir tutulmayla başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu Pazartesi oluşacak Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir.
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Para dengenizi bu Tutulma zamanı iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Özellikle yatırımların, maddi konuların bu Tutulma zamanı ve sonraki günlerde hızla hayatınıza yerleştiğini görebilirsiniz.
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Bu hafta ortasında Perşembe günü, iş ve kariyer alanlarınızda parasal olarak güzel seçenekler ve fırsatlar karşınıza gelebilir.
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Para yatırımları, iş hayatınızda sizi rahatlatabilir ama elinizi çabuk tutun önemli bir anlaşmanız varsa bu hafta ortasında iyice gözden geçirin ve tamamlamaya çalışın. Pazar günü Merkür, gerilemeye başlayacak.
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Merkür’ün gerilemesi özellikle seyahatle, yabancılarla yapılacak işlerle ve eğitimle ilgili konularda eski olayları, bazı sıkıntı ve aksilikleri iletişimsel olarak karşınıza getirebilir.
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31 Ağustos a kadar önemli bir işe başlamayın, imza atmayın. Daha önceden gittiğiniz bir yere yapacağınız bir tatil veya seyahat sizi rahatlatabilir.
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Haftanız sizi ve hayatınızı ilgilendirecek bir tutulmayla başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay Tutulması, özel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek.
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Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizin, hoşlandığınız insanın ya da eşinizin hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz.
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Yine bu Ay Tutulması ile beraber fiziki sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Hayatınızda çok önemli gelişmeler var sevgili Kovalar.
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Bu hafta duygusal olarak hayatınızın en güçlü haftalarından. Romantizm rüzgarları tam da sizin sevdiğiniz şekliyle karşınıza gelecek.
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Hoşlandığınız veya sevdiğiniz insana tekliflerinizi bugünlerde yapabilirsiniz. Ya da geleceğinizi ilgilendirecek işlerinizde önemli ortak atılacak adımlar karşınıza gelebilir. Ne yaparsanız yapın kafanızı net, iletişiminizi düzgün tutun.
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Çünkü Pazar günü Merkür, ortaklaşa para konularında gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar parasal konularda harekete geçmemekte fayda var.
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Tam da onun öncesinde aldığınız güzel haberler, elinizin bollaşması belki de bu paranızı bir yatırım fonuna, bir yatırım aracına yöneltmenizi gerektirecek.
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Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız daha önceden bildiğiniz, daha önceden iletişim halinde olduğunuz insanlarla bunu yapmaya özen gösterin.
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Yeni bir yatırım yolunu denememeli ve özellikle parasal konularda yeni başlangıçlardan kaçınmalısınız. İki-üç hafta bu dengeye dikkat edin lütfen.
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Haftanız beklenmedik duygusal oluşumlarla başlayabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay Tutulması sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor.
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Haftanız beklenmedik duygusal oluşumlarla başlayabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu Pazartesi oluşan Parçalı Ay Tutulması sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor.
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Bir anlamda çevrenizdeki insanlar ve arkadaşlarınız, yaşadıklarınız konusunda size desteklerini verecekler. Bu hafta ortasında özellikle Perşembe günü iş hayatınızda çok güzel şanslar yakalayacaksınız. Başkalarından göreceğiniz parasal destekler sizi yukarıya taşıyabilir.
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Önemli bir borcunuzu kapatabilir, yeniden yapılandırabilirsiniz. İşinizi geliştirmek istiyorsanız kredi çekmek için Perşembe gününü kullanabilirsiniz, yalnız tüm bu işlerinizi bu hafta içinde tamamlayın çünkü Pazar günü Merkür gerilemeye başlayacak.
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Merkür, ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda gerilemesine başlıyor. İkili ilişkilerinize daha fazla özen göstermelisiniz. Karşı tarafı yanlış anlamaya meyilli olacaksınız, yeni bir ilişki içindeyseniz sıkıntılar ve aksilikler oluşabilir.
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31 Ağustos a kadar ilişkilerinize gereken özeni gösterin. Eski konuları çözmeye çalışmak bu dönemde verimli olabilir. Eski eşlerin olayları, tamamlanmamış ilişkiler karşınıza tamamlanmak üzere yeniden gelebilir.