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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:32:55

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 7 - 13 Ağustos haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
    1 | 77

    Haftanız sosyal çevre alanlarınızdaki tutulmayla başlıyor sevgili Koç ve Yükselen Koçlar. Pazartesi günü oluşan Parçalı Ay Tutulması sosyal çevre alanlarınızı kapsıyor. 

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
    2 | 77

    Sosyal ortamlarınızda hareketlenmeler, bazı olaylar cereyan edebilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere siz de ortak olabilirsiniz. Veya aşk hayatınızdaki gelişmeleri arkadaş çevrenize sürpriz bir şekilde açıklamak durumunda kalabilirsiniz. 

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
    3 | 77

    Arkadaşlarınızın hayatındaki duygusal konular hayatınızda yer edebilir. Önemli bir organizasyon işiniz sonuca ulaşabilir veya bu tarz işlerinizde duygusal stresler yaşayabilirsiniz. 

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  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
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    Bu hafta tutulmanın etkisinin yanısıra, Perşembe günü ortaklaşa kreatif ve sanatsal işlerinizde ve özel hayatınızda çok güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir ama karar vermek ve harekete geçmek konusunda elinizi çabuk tutun. 

  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 7 - 13 Ağustos
    5 | 77

    Pazar günü Merkür 3. Kez gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar Merkür iş kollarınızda, hizmet hayatınızda size sorunlar çıkartabilir. Bu dönemde işinizi değiştirmeyin, önemli işlere başlamayın, imza atmayın.  

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