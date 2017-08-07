TRT Haber kanalında "Bir Fikrin mi Var" isimli yarışmada düzenlenen programda 3 proje arasından "Organik Hoşaf" projesi finale gitmeye hakkını elde etti. Finalde yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.





TRT’de düzenlenen “Bir Fikrim mi Var” adlı yarışmada portatif fizik tedavi cihazı, batmayan deniz gözlüğü ve organik hoşaf (komposto) fikirlerinin karşılaştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu.







"Organik hoşaf" projesinin finale kalması sosyal medyada yankı uyandırdı.



"Organik hoşaf" projesinin de finalde yer aldığı yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.