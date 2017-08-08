Manisa'da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin yıl önce taştan yapılan 55 kilometre uzunluğunda yol ortaya çıkarıldı. Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada, Aigai Antik Kenti'nin, Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olduğunu kaydetti.

Bölgede 2004'te başlayan kazıların devam ettiğini aktaran Sezgin, buradan elde ettikleri bulguların kentin sivil ve sosyal yaşamı hakkında bilgi verdiğini belirtti. Sezgin, kentin özellikle, Helenistik dönemde MÖ 3. yüzyıldan itibaren Pergamon Krallığı'nın da desteğiyle bölgede ekonomik ve kültürel çekim merkezi haline geldiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

"ATLARIN KAYMAMASI İÇİN TAŞLARA İŞLEMELER YAPILMIŞ"

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki kazılarda MS 1. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait antik yol tespit ettiklerini ifade eden Sezgin, şu bilgileri aktardı:

"Taştan yapılan yolun üzerindeki toprak kaldırıldıktan sonra yaklaşık 55 kilometre uzunluğunda yol ortaya çıktı. Yolun ilk günkü gibi sağlam olması dikkat çekiyor. Bölgede yaptığımız incelemelerde yolun altında olası taşkınlarına karşı bir insanın içinden rahatlıkla geçebileceği su tahliye kanalları açılmış. Ayrıca kış aylarında atların kaymaması için taşlara işlemeler yapıldığını fark ettik."

Yolun ilk başta savaş güzergahı daha sonraki dönemde ise kervanların geçişi için kullanıldığını aktaran Sezgin, 55 kilometre uzunluğundaki antik yol üzerinde çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "Belki önümüzdeki yıllarda, 2 bin yıllık yol üzerinde ziyaretçileri gezdirmek mümkün olabilecek." şeklinde konuştu.

Sezgin, şöyle devam etti:

"Aslında bu antik yol bir sistem. Bu sistemi çalıştıran da Roma İmparatorluğu. Çünkü yol bugün de söylediğimiz gibi medeniyettir. İmparatorluğun bütün bu kentleri birbirine bağlaması ve ulaşması lazım. O açıdan bu sistemin canlı tutulması lazım. Bu yolla ilgili antik kaynaklarda bize bilgiler veriyor. Örneğin MÖ 190 yılında gerçekleşen çok önemli bir savaş var. 15 bin kişilik Roma ordusu, Zeytindağ'dan Manisa'ya antik yoldan gidiyor. Koskoca Roma ordusunun geçtiği yoldan bahsediyoruz. Aslında bugün kullandığımız yol ile antik yol birbirine çok yakın. Neredeyse birbirine paralel gidiyor. Günümüze kadar deve yolu ve kervan yolu olarak kullanılmış."

"ÖRGÜ TEKNİĞİ KULLANILMIŞ"

Sezgin, antik kentteki yolun ciddi bir hassasiyetle inşa edildiğine işaret etti. Özenli bir şekilde yapılan yolda kalın blok kaya kullanıldığını dile getiren Sezgin, taşların ise toprağın içerisine örgü tekniğiyle örüldüğünü ve bundan dolayı bu şekilde günümüze kadar korunduğunu söyledi.

Antik yolun altında kanal sisteminin de bulunduğunu vurgulayan Sezgin, "Çok ilginç. Bunun içerisinde emekleyerek yürüyebiliyoruz. Çoğu büyükşehirde bu kadar düzgün kanal sistemleri yoktur. Bu yolun yakınında Apollon Tapınağı da var. İnsanlar bu yoldan devam ederken, ibadetlerini yapabilecekleri tapınak yapmış." diye konuştu.