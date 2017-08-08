BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Plüton açısıyla, hayatımızda çözmek durumda olduğumuz bazı mini krizler ve problemlerle yüzleşebiliriz. Takıntılar, nevrotik davranışlar, yıkıcı hareketler devrede olabilir. Sıkıntı yaşadığımız konularda bizi zorlayan dinamikleri fark etmeli, doğru kararlarla dengemizi korumaya çalışmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizde size etki eden insanlarla olan bağlantılarınızı gözden geçirmeli, özel hayatınıza etki eden krizleri kendi içinizde çözmelisiniz. O zaman iç dünyanızda daha rahat denge kuracaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gerekenlerle, iç dünyanız arasında uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kendi gücünüzü yansıtabilmek için takıntılarınıza ve üzerinizde baskı yapan konulara bir çözüm bulmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İletişim halinde olanlarla özel olarak kalması gerekenler konusunda zorlanabilirsiniz. Bu da size minik krizler şeklinde yansıyabilir. Sezgilerinizle iletişim gücünüz arasında bir yol bulmalısınız.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde üzerinizde hâkimiyeti olan insanlarla değerleriniz arasındaki problemleri çözmeye çalışmalısınız. Yoksa size yardımcı olmaya çalışan kişilerden fayda sağlamanız imkânsız olabilir.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizdeki baskı ve oluşturulmuş imaj, sizin istediklerinizle örtüşmeyebilir. Beklentilerinize yoğunlaştığınız bu dönemde takıntılarınızdan ve yıkıcı hareketlerden uzak durmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadıklarınızdan çıkardığınız sonuçlar, şu anki ilişkileri etkileyebilir. Aşk hayatınızda hem üzerinizde kontrol istiyor, hem de baskıya gelemiyorsunuz. Krizleriniz bundan kaynaklanabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizin hareketliliği, aile ilişkilerinizde bazı krizlere neden olabilir. Hem insanlara karışmak, hem de kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz. Karar mekanizmasını doğru çalıştırmanız gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminizdeki netlik ve baskı, göz önünde olacağınız ortamlarda, kariyer hayatınızda sizi zorlayabilir. Çevrenizdekilerden onay almanıza gerek yok ama almadan da rahat edemeyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek adımlarınızı teyit edecek önemli işlerinizde para meseleleri kafanızı kurcalayabilir. Bir yandan sizi rahat ettirecek işler peşindesiniz, diğer yandan hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsunuz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün fiziki ve ruhani gücünüz arasında bocalayabilirsiniz. Hayatınıza kriz olarak yansıyan bazı problemleri çözmeli, takıntılı davranışlardan uzak durmalısınız. Fazla kontrol sizi zorlayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için yapmak istediğiniz konularla, hayatın derinlerine inmeniz gereken konular arasında bağlantınız zayıf. Takıntılarınızla özel yaşantınızda krizleri hayatınıza davet etmemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki sizi etkileyen güçlü insanlar, iş konusunda üzerinizde gerilim ve stres yaratabilir. Kendi duygularınızdan ve düşüncelerinizden emin olursanız, problemleriniz daha rahat çözülür.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin